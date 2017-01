Fatale brand neemt onverwachte wending: foorkramer kreeg kogel in de kop

In dit woonwagenpark in Haren brandde de caravan van John Huyghens helemaal uit. Foto: ddl, if

Brussel - De politie onderzoekt de moord op John Huygens. Het lichaam van de Brusselse foorkramer werd gevonden in een uitgebrande caravan in Haren. Tijdens de autopsie werd echter een kogel in het hoofd van het verkoolde lichaam aangetroffen.

In de ochtend van 22 december vorig jaar, omstreeks 5 uur, moest de Brusselse brandweer uitrukken naar een woonwagenpark in Haren, aan de Waterranonkelstraat. Daar brandde een caravan helemaal uit. Tussen de restanten werd het verkoolde lichaam van de eigenaar, John Huygens, aangetroffen. Na een eerste onderzoek werd uitgegaan van een accidentele brand met dramatische gevolgen. De brand zou zijn ontstaan door een probleem aan de elektriciteit.

Maar die hypothese werd intussen in de vuilnisbak gekieperd. Bij de autopsie werd immers een kogel aangetroffen in het hoofd van John Huyghens. “Bij het onderzoek van de caravan werd echter geen vuurwapen gevonden”, klinkt het bij het parket van Brussel. “Zelfdoding is dus uitgesloten. We zijn ook nog op zoek naar de precieze oorzaak van de brand. De brandweerdeskundige ging uit van een elektriciteitsprobleem omdat nergens brandversnellers werden gevonden. Maar gezien de brand een vermoedelijke moord moest verbergen, lijkt die piste niet langer plausibel.”

Getuige in een Smart

De politie is op zoek naar de bestuurder van dit type Smart, een wagen die in de buurt werd gezien. De automobilist kan een belangrijke getuige zijn. Foto: if

Het gerecht tast nog in het duister over wie de Brusselse foorkramer van het leven heeft beroofd, en waarom. De politie is intussen een onderzoek gestart en is in dat kader op zoek naar een belangrijke getuige die rondreed in een Smart met zwarte en grijze kleur. Het voertuig werd op de dag van de brand omstreeks 4.30 uur opgemerkt in de nabije omgeving van het woonwagenpark.

De bestuurder van die Smart is mogelijk getuige geweest van verdachte handelingen. Aan de automobilist wordt gevraagd zich te melden bij de politie.

Over John Huygens is voorlopig weinig bekend. De politie had enkele dossiers over de man, maar hij was nooit ergens voor veroordeeld. Ook de andere bewoners van het wagenpark kenden de foorkramer nauwelijks.

Bent u de bestuurder van de Smart of heeft u iets verdachts opgemerkt in de buurt van de feiten, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800-30.300 of via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu.