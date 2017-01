Jacht is open: vrouw (90) vervolgd voor 12 miljoen euro zwart geld

Een 90-jarige dame uit de streek van Dendermonde staat komende week terecht omdat ze decennialang zwart geld voor de fiscus achterhield in Luxemburg. De fraude is al zeker veertig jaar oud en al lang verjaard, maar justitie maakt er een voorbeeldzaak van om de strijd op stokoud zwart geld aan te gaan.

Liefst 12,3 miljoen euro heeft de hoogbejaarde vrouw vandaag nog steeds op haar Luxemburgse bankrekening staan. Geld dat ze daar meer dan veertig jaar geleden parkeerde, in een periode waarin grootbanken mensen aanmoedigden om hun centen daarheen te versluizen.

De 90-jarige dame en haar al overleden echtgenoot zouden het geld bijna een halve eeuw geleden hebben vergaard met hun grote textielfabriek. Het was de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) die volgens zakenkrant De Tijd te weten kwam dat de vrouw al decennia de miljoenen euro’s verborgen hield voor de fiscus bij de Luxemburgse kantoren van HSBC en Eurobank.

Ook zoon voor rechter

Nooit kwam het fortuin aan het licht of werd het aangegeven bij de Belgische fiscus. Ook niet bij het overlijden van de echtgenoot, zowat vijftien jaar geleden. Toen de Europese spaarrichtlijn in 2005 de zwarte rekening dreigde te ontmaskeren, zijn de rekeningen op naam van een schermvennootschap in Panama gezet, om ze langer verborgen te houden. Al die tijd dikte het zwarte kapitaal via beleggingen aan en werd het vrouwtje dus rijker en rijker.

Na uitgebreid onderzoek door de fiscus en het gerecht heeft het parket Oost-Vlaanderen beslist om de 90-jarige vrouw samen met haar zoon te vervolgen voor het witwassen van ruim 12 miljoen euro. Beiden verschijnen komende vrijdag voor de correctionele rechtbank in Gent en riskeren dat het volledige bedrag wordt verbeurdverklaard.

Vrijspraak mogelijk

“Er zijn nog heel veel mensen met zwart geld op buitenlandse rekeningen”, zegt professor Michel Maus. Foto: BELGA

De vrouw kreeg tijdens het onderzoek een schikking met de fiscus aangeboden, maar die zou ze resoluut hebben geweigerd. De vraag is of het gerecht voldoende bewijzen heeft dat de miljoenen afkomstig zijn van zwarte inkomsten. “Tijdens het proces zal waarschijnlijk worden gediscussieerd of het kapitaal op een legale manier verkregen werd”, zegt professor fiscaal recht Michel Maus. “Als die vrouw aannemelijk kan maken dat het níét om zwart geld gaat, maar dat ze het eerlijk verdiende of dat gekregen centen zijn, dan is een vrijspraak niet uitgesloten.”

In het andere geval, wanneer de dame wél veroordeeld wordt, kan men spreken van een belangrijk precedent in de jacht op oud zwart geld dat nooit eerder werd geregulariseerd. “Er zijn nog heel veel mensen met zwart geld op buitenlandse rekeningen”, zegt professor Maus. “Ik krijg wekelijks vragen van mensen die niet weten wat te doen met het niet-aangegeven geld dat ze van drie generaties verder hebben gekregen.”

Stap verder

De Bijzondere Belastinginspectie zou in de toekomst nog een stap verder willen gaan. Ze laat juridisch onderzoeken of de fiscus ook zélf de bezitters van oud zwart geld voor de strafrechter kan brengen. Dan zou de fiscus niet meer via de parketten moeten passeren en veel meer witwaszaken kunnen opstarten.