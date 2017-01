Meerderheid wil solden behouden zoals nu

Bijna zes op de tien Belgen willen dat de koopjes en de voorafgaande sperperiode blijven zoals ze nu zijn. Dat blijkt uit een eerste tussenstand van de bevraging die minister van Middenstand Willy Borsus (MR) over de kwestie houdt.

Minister Borsus lanceerde eind december een e-mailadres waarop handelaars en consumenten kunnen laten weten wat ze denken over de sper- en koopjesperiode. Uit een tussentijdse balans, waarbij 573 e-mails werden verwerkt – 61 procent van consumenten en 39 procent van handelaars – blijkt dat het een minderheid is die de sperperiode afgeschaft wil zien: 8 procent bij de handelaars en 44 procent bij de consumenten.

Ook om de koopjes zelf af te schaffen, heerst weinig animo. Bij de consumenten wil voorlopig 57 procent de solden behouden; bij de handelaars is dat zelfs 96 procent.

“Alleen over de periode waarbinnen die koopjes moeten worden georganiseerd, is nog geen eensgezindheid. Sommige consumenten willen de solden vervroegen om hun eindejaarsaankopen tegen een voordeligere prijs te kunnen doen, maar daar dienen koopjes niet voor. Die zijn nodig om aan seizoensopruiming te doen, niet om te zorgen voor goedkopere kerstgeschenken”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat van de Zelfstandigen (NSZ), dat de cijfers opvroeg.

Massaal omzeild

De eerste tussenstand is niet zo best nieuws voor minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V). Die stelde eind oktober vorig jaar luidop de vraag of de sperperiode nog wel zin had. Tijdens de sperperiode is reclame voor prijsverlagingen verboden, maar volgens de minister wordt dat systeem massaal omzeild. Bovendien is het in strijd met de Europese regels, zegt Peeters.