Schitterend nieuws voor acteur Bert Verbeke

Acteur Bert Verbeke (33) wordt voor het eerst vader, meldt hij via sociale media. Hij kent ook al het geslacht van zijn eersteling: het wordt een jongen. “Vanaf eind mei mag mijn zoon hier in liggen”, schrijft hij bij een foto van een babybed/-wieg.

Verbeke raakte bekend in Vlaanderen door zijn rol van Bram Schepers in Thuis. Nadat hij de Eén-soap in 2014 had verlaten, was hij afgelopen jaar nog te zien in de VTM-politieserie Coppers. In de bioscoop speelde hij de hoofdrol van Lee in Lee & Cindy C., de debuutfilm van Stany Crets. Hij is echter vooral in het theater actief. Naast acteur is Verbeke muzikant.