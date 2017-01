Verschillende ongevallen door gladde wegen: dode in Oekene, vrouw over de kop in Menen

De wegen in Vlaanderen kunnen er verraderlijk glad bij liggen. Het KMI kondigt voor zondag code geel af. Die waarschuwing is terecht, want er gebeurden al verschillende ongevallen. Het zwaarste gebeurde in Oekene, waar een bestuurder een ongeval niet overleefde.

Het KMI waarschuwt dat er zondagvoormiddag overal kans op rijm- en ijsplekken is. Het kondigt code geel af. Dat betekent dat het gladheid op de grond verwacht: ofwel vanwege enkele centimeters verse sneeuwval, ofwel vanwege lokale aanvriezende regen of aanvriezende motregen.

“Deze situatie kan het zich verplaatsen van voetgangers, van fietsers en van het wegverkeer bemoeilijken, vertragen en gevaarlijk maken”, klinkt het. Het KMI roept daarom op om voldoende afstand te houden en de snelheid te matigen in het verkeer.

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt automobilisten om voorzichtig te zijn.

De temperaturen zijn nu nog rond het vriespunt. Door de vochtige wegen kan het nog glad zijn. Oppassen dus. — AWV (@wegenenverkeer) 15 januari 2017

De strooidiensten zijn volop uitgereden, zegt woordvoerster Veva Daniels van het agentschap aan VRT. “Maar het kan deze ook deze voormiddag nog plaatselijk glad zijn, omdat er nog meer smeltende sneeuw voorspeld is. Voorzichtig zijn, dus.”

Dodelijk ongeval in Oekene

De waarschuwing van het KMI is terecht. Want er gebeurden al verschillende ongevallen zondagochtend. Het zwaarste gebeurde op de E403 aan het parkeerterrein in Oekene (Roeselare). Daar overleefde een man een aanrijding niet.

Hoe het ongeval rond 5 uur precies gebeurde, is nog onduidelijk. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, lag een man levenloos op de pechstrook, vlak voor de oprit naar het tankstation. Reanimatie mocht niet meer baten, hij overleed ter plaatse. De andere bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens de eerste vaststellingen had het slachtoffer zijn Mercedes op de pechstrook geparkeerd en was hij uit zijn wagen gestapt. Precies op dat moment kwam een andere wagen, een Volvo, aangereden. Die slipte, wellicht door de gladheid, en kon een aanrijding niet vermijden. Hij botste tegen enkele verkeersborden, tegen de geparkeerde wagen en raakte daarbij ook bestuurder van de Mercedes. Die was op slag dood.

Een deskundige van het parket is opgevorderd om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Zes gewonden in Deerlijk

Op de E17 richting Kortrijk aan de oprit in Deerlijk vielen rond 6.30 uur zes gewonden toen twee wagens tegen elkaar botsten. Hoe dat ongeval precies gebeurde, is nog onduidelijk. Maar vermoedelijk speelde ook hier de gladheid een rol. Zes inzittenden van de twee wagens raakten gewond. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Het duurde tot bijna 8 uur voordat de snelweg daar weer vrijgemaakt was.

Foto: ndz

Foto: ndz

Auto over de kop in Menen

In Menen ging een automobiliste met haar wagen over de kop toen ze net voor middernacht begon te slippen. De vrouw uit Harelbeke werd door een sneeuw- en hagelbui verrast op de A19 in Menen. Haar Renault Clio ging over de kop en strandde op zijn dak.

Haar twee twee passagiers konden de auto snel verlaten. Maar de vrouw zat gekneld in de wagen. Het duurde een halfuur vooraleer de brandweer haar kon bevrijden.

Passagier kritiek na ongeval in Rumst

In Rumst slipte een wagen in de Tiburgstraat. De wagen nam verschillende verkeersborden mee en ging over de kop. De chauffeur raakte niet gewond, maar de vrouwelijke passagier werd in kritieke toestand het ziekenhuis gebracht.

Foto: bfm

Foto: bfm

Op de N49 in Beveren belandde een BMW in de gracht na een slippartij op het gladde wegdek. De chauffeur raakte niet gewond, maar moest door de brandweer bevrijd worden. Doordat zijn wagen omgekeerd in de gracht lag, kon hij zijn deuren niet meer openen. Het dak lag net in het water van de gracht.

Foto: bfm

Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt was er vanmorgen een ongeval ter hoogte van Herentals-West.