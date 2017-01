Broer van prins Harry's liefje gearresteerd

De halfbroer van Meghan Markle is donderdagavond door de politie gearresteerd nadat hij zijn vriendin met een vuurwapen bedreigd had. Dat meldt de Britse krant Daily Mail. Thomas Markle werd één dag later alweer vrijgelaten, maar zal zich binnenkort in de rechtbank moeten verantwoorden voor zijn daden

Volgens de Britse krant Daily Mail is de halfbroer van Meghan Markle, die al enkele maanden als het liefje van prins Harry door het leven gaat, op donderdagavond thuis gearresteerd. Hij zou na een dronken ruzie een vuurwapen tegen het hoofd van zijn vriendin geplaatst hebben in een poging om haar het huis uit te zetten. Zijn vriendin zou zich daarna in het toilet verschuild hebben, waar ze de politie opbelde.

Thomas Markle Jr (50) werd diezelfde avond opgepakt en de volgende dag opnieuw vrijgelaten. Hij werd wel officieel in beschuldiging gesteld voor het bedreigen van zijn vriendin met een vuurwapen en het onrechtmatig bezit van een vuurwapen. Hij zal zich dus binnenkort in de rechtbank moeten verantwoorden voor zijn daden.

Hoe de Britse koninklijke familie op dit nieuws reageerde, is niet duidelijk. Al zal dit jammerlijke gebeuren ongetwijfeld wel als een blaam op de reputatie van Megan Markle gezien worden en misschien wel vragen doen rijzen over haar geschiktheid als levenspartner van een lid van de koninklijke familie.