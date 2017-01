Waarschuwing voor zwangere man: “doodsbedreigingen en beledigingen kunnen je leven verwoesten”

Thomas Beatie, de eerste man ter wereld die zwanger werd, heeft gesproken met de Brit Hayden Cross, de twintiger die voor zijn geslachtsverandering nog zwanger wilde worden omdat hij een kind van zichzelf wilde. Hij vertelde de jongen dat hij zich moest voorbereiden op heel wat negativiteit, maar dat het het allemaal waard zou zijn eenmaal hij zijn kindje in zijn armen zou houden.

Hayden Cross is wettelijk een man, maar heeft nog de biologische bouw van een vrouw. Hij wilde echter altijd een eigen kindje, en omdat de gezondheidsdiensten weigerden zijn eicellen in te vriezen zodat hij later vader zou kunnen worden, besloot hij met donorsperma nog zwanger te worden voor hij zijn geslacht laat veranderen.

De beslissing van de jongeman kon al op heel wat kritiek rekenen nadat hij zijn zwangere buikje toonde aan de Britse krant The Sun. Die regelde ook een gesprek tussen Hayden en Thomas Beatie, de eerste zwangere man ter wereld. Die werd wereldberoemd toen hij in 2007 zijn zwangere buik toonde. Thomas heeft uiteindelijk drie kinderen op de wereld gezet en vertelt Hayden over zijn ervaringen. Het volledige interview kan je hier bekijken.

Thomas vertelt hoe hij een freak en een pervert genoemd werd, hoe zijn familie met hem brak, hij zijn job verloor en dat hij doodsbedreigingen kreeg. “Voor ik zwanger werd, was ik een miljonair, maar ik kwam financieel in de problemen. Ik wou dat mensen minder bevooroordeeld zouden zijn en mannen als Hayden en ik makkelijker zouden aanvaarden.”

Beatie kon zwanger worden omdat hij nog maar een gedeeltelijke geslachtsverandering had ondergaan en hij zijn baarmoeder nog gehouden had, zijn eigen kinderwens indachtig. De relatie met zijn toenmalige vrouw Nancy brak onder de druk en de roem. “We waren niet voorbereid op het geweld. Ze dreigden ermee mij en mijn ongeboren baby te vermoorden. Mijn eigen familie vond me afstotelijk.”

“Hayden moet zich voorbereiden op al die dingen en meer omdat hij nog jonger is dan ik was en geen partner heeft die hem kan steunen. Mijn advies zou zijn om een olifantenvel te kweken. Maar ik garandeer dat Hayden niets zal geven om het misbruik eenmaal hij zijn baby in zijn armen houdt.”