Deze jongen werd gepest met zijn kaalgeschoren hoofd, zijn leerkracht had daar het perfecte antwoord op

De grootvader van Jackson Johnston, een elfjarige jongen uit Iowa, lijdt momenteel aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Om hem door dik en dun te steunen, besloot de leerling om zijn hoofd helemaal kaal te scheren. Maar ondanks die hartverwarmende actie werd hij op school door verschillende kinderen gepest. Voor leerkracht Tim Hadley het sein om zijn steun te uiten op een prachtige manier.

“Ik zag meteen dat er iets mis was met Jackson toen hij maandag thuiskwam van school”, vertelde moeder Amber Johnston aan KTIV. De jongen kreeg onder meer “kaalkop” en “je ziet eruit als iemand die kanker heeft” naar zijn hoofd geslingerd. De moeder belde bijgevolg Hadley op die een dag later iedereen bijeenriep voor een belangrijke maar eveneens mooie levensles. De leerkracht gaf Jackson de kans om zijn hoofd helemaal kaal te scheren voor de ogen van alle leerlingen. Een groot applaus volgde meteen eens de jongen klaar was. “Het is fijn om te weten dat er meer dan één persoon is die mijn grootvader steunt”, aldus Jackson. De inspirerende boodschap van Hadley gaat intussen de wereld rond.