Fotografe legt enkele dagen voor de dood van hun zoontje prachtig eerbetoon vast

Een Amerikaans koppel verwelkomde in december hun pasgeboren tweeling, maar hun prille gezinsgeluk zou van korte duur zijn. Hun zoontje William kampte met ernstige hartafwijkingen en zou niet lang in leven blijven. Het gezin vierde zijn korte leven met een prachtige fotoshoot waarin hijzelf en zijn tweelingzusje de hoofdrol spelen. Enkele dagen later overleed William.

De geboorte van hun tweeling op 17 december was een mirakel voor Lyndsay and Matthew Brentlinger. Tijdens de zwangerschap kreeg het koppel immers te horen dat hun zoontje waarschijnlijk dood geboren zou worden, omdat hij ernstige hartafwijkingen vertoonde. Na de geboorte konden de artsen dan ook onmogelijk voorspellen hoe lang William in leven zou blijven. Het kon om uren, dagen of weken gaan.

Bijschrift Foto: Lindsey Brown Photography

"Ik was zo gelukkig toen ze er eindelijk waren en William stabiel bleek te zijn", vertelde mama Lindsay aan de krant HuffPost. "Maar ik was natuurlijk ook bang om hem te verliezen." De familie besliste om Williams leven te vieren zolang ze konden. Toen kwam een vriendin van de familie met een fantastisch idee op de proppen. Ze nam contact op met de lokale fotografe Lindsey Brown en vroeg haar of ze onmiddellijk tijd kon vrijmaken voor een fotoshoot voor het gezin.

De fotografe maakte meteen haar drukke agenda leeg en slechts drie dagen na de geboorte van de tweeling vond de fotoshoot plaats. William en zijn gezin beleefden samen nog een mooie kerstperiode tot hij uiteindelijk op 28 december overleed. De familie koestert de foto's die volgens mama Lyndsay "haar meest kostbare bezitting zijn".