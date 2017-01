Man betrapt dansleerkracht in bed met zijn 15-jarige stiefdochter

De stiefvader betrapte de 38-jarige dansleerkracht van zijn stiefdochter in bed met het meisje toen hij ging kijken of ze zich wel goed voelde. Het meisje was thuisgebleven van school met het excuus dat ze ziek was.

De man belde meteen de politie van Port North om de affaire aan te geven. De vrouw, dansleerkracht Lauren Debenedetta werd gearresteerd voor de aanranding van het 15-jarige meisje en aangeklaagd voor seksuele daden met een minderjarige.

De locale politie bevestigde dat de stiefvader van het meisje de vrouw naakt in het bed van zijn stiefdochter betrapte toen hij even langsreed om te kijken hoe het met het meisje ging. Debenedetta zou naar hem geroepen hebben om de deur meteen weer dicht te doen, waarna de man de moeder van het meisje belde om te vertellen wat er gebeurd was.