Opvallende nieuwe haarkleur voor Josje, of toch niet?

Voormalig K3-tje Josje Huisman toont zich op Instagram met een wel heel gedurfde haarkleur. De zangeres staat er natuurlijk om bekend niet bang te zijn van een fashion-statement zo nu en dan, maar dit keer durfde ze toch niet all the way te gaan.

Nadat ze voor haar rol als Belle in de musical Belle en het Beest al even kon proeven van het leven als bruinharige (al was het dan met een pruik), postte Josje gisteren een foto op Instagram met roze lokken. Ze was duidelijk dolblij met haar roze look, maar aangezien ze eerder op de dag nog blond verscheen in haar Instagram Story, gaat het vermoedelijk ook dit keer om een pruik.