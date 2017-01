Amber Haerd mag hondjes houden

Nu de echtscheiding vrijdag finaal werd uitgesproken, is ook duidelijk geworden hoe de eigendommen van Johnny Depp en Amber Heard verdeeld zullen worden. Amber Heard sleept naast de beloofde zeven miljoen dollar nog tal van surplusjes in de wacht, maar daarenboven krijgt ze de voogdij over hun twee hondjes.

De twee hondjes Pistol en Boo worden nu de scheiding officieel is uitgesproken permanent aan Amber toegewezen. Dat meldt People op basis van de echtscheidingsdocumenten die zij naar verluidt konden in kijken. Amber mag ook nog haar paard Arrow, een Range Rover en Ford Mustang mee naar huis nemen.

Johnny Depp daarrentegen behoudt al zijn vastgoed, waaronder huizen in Los Angeles, Kentucky, Frankrijk en de Bahama's en zijn uitgebreide voertuigenpark bestaande uit 45 auto's, boten, fietsen en golfkarretjes.