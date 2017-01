Kim Kardashian: "Ik had een badjas aan met niets eronder toen dieven binnenkwamen"

Kim Kardashian droeg op het moment van de overval in Parijs niets anders dan een badjas en werd door haar overvallers op bed gegooid. Dat meldt Daily Mail. Volgens de Britse krant zijn nu ook details uit de getuigenverklaring van Kim Kardashian gelekt, nadat eerder al de namen van de overvallers in de media bekend werden gemaakt.

Volgens de politieverklaring die net na de feiten werd opgemaakt verkeerde Kim Kardashian in shocktoestand toen ze om vier uur 's nachts door de rechercheurs ondervraagd werd. Twee uur eerder stormden vijf mannen haar appartement binnen terwijl ze aan het slapen was. De gebeurtenissen zijn als volgt in haar getuigenverklaring omschreven:

"Ik hoorde lawaai aan deur. Precies voetstappen. Toen ik riep om na te gaan wie er voor de deur stond, werd er niet geantwoord," aldus Kim. "Ik schreeuwde tevergeefs naar mijn bodyguard en zag door de schuifdeuren twee gemaskerde personen arriveren met een mannelijke receptionist bij hen die vastgebonden was."

Vervolgens zou de concierge onder bedreiging van een vuurwapen naar de flat gebracht zijn om de deur te openen. "Toen de mannen binnendrongen in het appartement droeg ik een badjas met niets daaronder. Ze namen me mee naar de slaapkamer en gooiden me op het bed." Nadat Kim hen getoond had waar alle juwelen lagen, bonden ze haar vast met tape en plastieken kabels en lieten ze haar achter in de badkamer.

Daarna verlieten ze haar kamer. Kim kon zichzelf bevrijden en vermeldde tegenover de politie: "Ik had de indruk dat ze niet echt goed wisten hoe ze mij moesten knevelen." Uiteindelijk maakten de overvallers in totaal juwelen ter waarde van rond de 9 miljoen euro buit. Ondertussen zijn er al drie verdachten officieel aangeklaagd. Van de juwelen ontbreekt wel elk spoor.