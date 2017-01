Moeder vindt na 33 jaar haar zoon terug in volle Koude Oorlog, maar dan blijkt dat hij zich voordoet als iemand anders

De 18-jarige Johanna van Haarlem uit Den Haag ontmoette in november 1943 de Poolse nazi Gregor Kulig op de trein. Vier weken later verkrachtte hij Johanna op een feestje. Toen haar vader, een jood, ontdekte dat ze zwanger was schold hij haar uit voor zondares. Hij dwong haar om het kind af te staan. 33 jaar later komt ze haar zoon weer op het spoor.

Na de bevalling in 1944 reisde Johanna helemaal alleen naar Holesovice in Praag, waar ze haar zoon Erwin van Haarlem achterliet. Bij terugkeer in Nederland vernietigde haar vader de adoptiepapieren en verbood hij haar ooit nog over het kind te praten.

De jaren die daarop volgden kwamen er verschillende brieven om Johanna te vragen of ze haar kind niet terug wou. De brieven bleven echter onbeantwoord. 33 jaar later, in 1977, slaagde Johanna er alsnog in om haar zoon Erwin terug te vinden.

Op bezoek in Londen

Erwin bleek in Londen te wonen en op 1 januari 1978 zagen de twee elkaar voor het eerst. Het viel Johanna meteen op dat de jongeman veel donkerder haar had dan zijn vader. Ook was hij een pak kleiner. Ze stelde zich hier echter geen vragen bij en kon niet wachten om hem voor te stellen aan de rest van de familie in Nederland. Ook daar twijfelde niemand eraan dat Erwin wel degelijk Johanna’s zoon was. “Hij heeft de typische van Haarlem-benen,” merkte Johanna’s nichtje zelfs op.

Het viel Johanna wel op dat haar zoon in de jaren die daarop volgden steeds succesvoller werd. “Hij verhuisde vaak en koos steeds vaker voor grote, luxueuze appartementen. Je merkte ook aan zijn kledij dat hij carrière aan het maken was.”

Spion uit Praag

Erwin van Haarlem was wel degelijk carrière aan het maken, maar niet in de kunstensector zoals hij haar had wijsgemaakt. Erwin bleek eigenlijk Vaclav Jelinek te heten, een spion uit een klein dorpje in de buurt van Praag. Tijdens de Koude Oorlog ging hij eerst aan de slag op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar daar verveelde hij zich steendood.

Op een dag werd hij bij z’n oversten geroepen. Zij introduceerden hij bij de geheime staatspolitie van het toenmalige Tsjecho-Slowakije. Ze vonden dat hij een uitstekende spion zou zijn aangezien hij erg intelligent en vaderlandslievend was en bovendien ook een waaghals die hield van geweld. Na een uitgebreide opleiding stuurden ze hem op missie naar Londen, waar hij het Westen moest bespioneren. Ze wezen hem de identiteit van Erwin van Haarlem toe, de echte Erwin van Haarlem stond namelijk gesignaleerd als vermist.

Gecodeerde radioberichten

In juni 1975 reisde hij uiteindelijk af naar Londen. Hij vond er een job in het restaurant van het Hilton-hotel op Park Lane, in de hoop daar het Britse koningshuis te kunnen bespioneren. ’s Nachts stond hij in contact met zijn land via gecodeerde radioberichten. Hij wou aanvankelijk afluisterapparatuur plaatsen in de meubels van de Queen, maar dat vonden zijn bazen geen realistisch idee.

Info voor de Sovjet-Unie

Zijn hoofdtaak was om informatie te verzamelen voor de Sovjet-Unie over de ‘Refuseniks’, joden die in de Sovjet-Unie gehouden werden als politieke pionnen ondanks hun vraag om te emigreren. Ook kwam hij zaken te weten over onderwatersignalen waarmee de NAVO op de hoogte werd gebracht van onderzeeërs uit de Sovjet-Unie.

Twee jaar later kreeg hij plots het bericht van zijn oversten in Praag dat zijn ‘moeder’ hem probeerde terug te vinden met de hulp van het Rode Kruis in Tsjecho-Slowakije. Ze spoorden hem aan om op die ontmoeting in te gaan en zo zijn geloofwaardigheid te vergroten.

Mysterieus busje

In de lente van 1986 merkte Erwin van Haarlem dat twee auto’s hem aan het volgen waren. En in april 1988 stond er opeens een mysterieus busje geparkeerd in zijn straat. Niet veel later viel de politie binnen in z’n appartement. Plots pasten alle puzzelstukjes in elkaar: de technicus die zijn telefoon kwam ‘herstellen’, de nieuwe postbodes, de glazenwassers die zijn ramen bijna elke dag kwamen wassen.

Hij probeerde zich nog te verdedigen met een keukenmes, maar zonder veel succes. De spion werd opgepakt en moest een gevangenisstraf van 5 jaar uitzitten.

Was het allemaal wel toeval?

In 2016 kreeg journalist Jeff Mays de kans om met de man te spreken. “Waar ik mij al die jaren in de cel vooral het hoofd over heb gebroken, is of het wel echt toeval was dat Johanna haar zoon begon te zoeken slechts enkele maanden nadat ik een Nederlands paspoort had aangevraagd als Erwin van Haarlem. Ik vraag me af of iemand haar heeft aangespoord om haar zoon te zoeken.”

Of Johanna van Haarlem verdoken motieven had om Erwin van Haarlem op te sporen zullen we waarschijnlijk nooit met zekerheid kunnen zeggen. De vrouw overleed namelijk in 2004. De spion zelf is er echter van overtuigd dat ze zélf een spion was van de Nederlandse geheime dienst.