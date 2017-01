Trebel niet naar AA Gent, maar wel naar Anderlecht

Adrien Trebel werd lange tijd gelinkt aan AA Gent, maar maakt nu toch de overstap naar Anderlecht. Dat meldt het Brusselse team op Twitter. Een verrassend bericht, want de 25-jarige Fransman was gisteren nog in de Ghelamco Arena om te onderhandelen over een transfer naar de Buffalo’s.

Verrassing uit de hoge hoed van Anderlecht en Standard-middenvelder Adrien Trebel. Niet AA Gent, maar RSC Anderlecht wordt de nieuwe club van de 25-jarige Fransman. “RSC Anderlecht en Standard Luik hebben deze middag een akkoord gevonden over de definitieve transfer van Adrien Trebel naar de hoofdstad”, liet de Brusselse club weten in een persbericht. “Beide clubs zijn tevreden dat de overgang in alle discretie is kunnen gebeuren.”

Het is een verrassing van formaat, want al weken gonst het van geruchten en berichten dat Trebel aasde op een vertrek bij Standard, maar dat vooral AA Gent de grote favoriet was om de middenvelder weg te plukken van Sclessin. Voor de Buffalo’s was Trebel zelfs een prioriteit, maar gisteren was er nog steeds geen akkoord met Standard. De middenvelder ging gisteren zelfs nog eens langs op de Ghelamco Arena. De Buffalo’s deden vier keer een bod voor Trebel, dat werd telkens geweigerd.

Het lijkt erop dat Anderlecht een bod heeft gedaan dat beter naar de zin viel van Standard. “Bruno Venanzi en RSCA-voorzitter Roger Vanden Stock zijn opgetogen met de afhandeling van de overeenkomst”, besloot het persbericht van paars-wit nog. De Buffalo’s moeten dus hun zoektocht naar een vervanger voor Kums dus voortzetten.