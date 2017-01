Rode Duivel Axel Witsel is vannacht gearriveerd in de Chinese provincie Shenzhen bij zijn nieuwe club in China. Tiajin Quanjian houdt daar momenteel zijn winterstage. De 28-jarige middenvelder werd gisteren in de luchthaven al meteen begroet door een aantal fans. Een oefenwedstrijdje meespelen mocht nog niet. De Belg werd tijdens de opwarming voorlopig nog geparkeerd op de bank.