Nainggolan bezorgt Roma de drie punten, twaalfde competitiegoal voor Mertens

AS Roma heeft zondag in de Serie A een nipte 0-1-zege geboekt op bezoek bij het Udinese van Sven Kums. Radja Nainggolan zorgde na twaalf minuten met een knappe volley voor de enige treffer van de partij. Ook Napoli won opnieuw. Dries Mertens scoorde het laatste Napolitaanse doelpunt in de 3-1-zege tegen Pescara.

Zonder een geblesseerde Thomas Vermaelen was Radja Nainggolan opnieuw de enige Belg aan de aftrap bij AS Roma. Aan de overkant bij Udinese werd Sven Kums een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Vijf minuten na het doelpunt van Nainggolan kon Dzeko de bezoekers op een dubbele voorsprong zetten in Udine, maar hij miste vanaf de elf meter. Roma behoudt zijn tweede plek, op één punt van leider Juventus, dat nog twee matchen tegoed heeft. Udinese staat elfde.

Ook Mertens aan het kanon

Dries Mertens stond bij Napoli, dat rode lantaarn Pescara versloeg met 3-1, opnieuw 90 minuten diep in de spits en bedankte coach Sarri met een doelpunt. De Rode Duivel zag eerst hoe Tonelli (47’) en Hamsik (49’) meteen na de pauze een beslissende kloof sloegen om in het slot (85’) zelf toe te slaan. Het is voor Mertens zijn twaalfde competitietreffer van het seizoen, zijn negende in iets meer dan een maand. Pescara kon in het slot nog milderen dankzij een strafschopdoelpunt van Caprari (90’+4), maar blijft laatste. Napoli staat derde, op vier punten van Juventus.

Dries Mertens has now scored 10 goals in his last 6 games for Napoli in all competitions. 💪 #UCL pic.twitter.com/JyYVpn6Mx2 — Champions League (@ChampionsLeague) 15 januari 2017

Foto: Photo News

Dennis Praet stond bij Sampdoria opnieuw in de basis, maar kon zijn team niet aan de drie punten helpen. Tegen Empoli bleven Praet en co op een 0-0 gelijkspel steken. De Leuvenaar werd na 68 minuten naar de kant gehaald. Sampdoria blijft tegenvallend dertiende, Empoli kampeert op de zeventiende stek.

Jordan Lukaku ten slotte bleef op de bank in de 2-1-zege van Lazio tegen Atalanta. Voor de jongste Lukaku is het al van begin december geleden dat hij nog eens speelminuten kreeg.