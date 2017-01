Laurette Onkelinx heeft zondag in haar hoedanigheid van fractieleidster van de PS in de Kamer en als voorzitter van de Brusselse federatie van de PS bij de nieuwjaarsreceptie uitgehaald naar premier Charles Michel (MR).

Die had dit weekend in de pers dan weer uitgehaald naar de vroegere premier Elio Di Rupo (PS) en hem verweten kritiek te leveren op de huidige regering die erg lijkt op het discours van extreem rechts. “Charles Michel is de pedalen kwijt”, aldus Onkelinx.

Onkelinx hield haar toespraak in de zaal Le Vaudeville voor een 200-tal aanhangers. Daarnaast was Laurette Onkelinx wel zeer positief over het werk van de Brusselse regering onder leiding van partijgenoot Rudi Vervoort.

Ze prees hem voor het hernemen van de toeristische interesse voor de hoofdstad na de terreuraanslagen en het terugdringen van de (jeugd)werkloosheid. Volgens haar is er nog veel werk aan de winkel in de Brusselse regio om het hoofd te bieden aan de heersende armoede, het gebrek aan (sociale) woningcapaciteit en om te werken aan meer sociale inclusie.