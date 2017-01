'Special guest' bij Everton steelt alle harten... ook dat van Romelu Lukaku

De jonge Sunderland-fan Bradley Lowery (5) was tijdens de wedstrijd Everton-Manchester City de speciale gast in Goodison Park. Het sterke kereltje heeft een terminale vorm van kanker en veroverde ook bij de Toffees alle harten. Hij mocht mee als mascotte het veld op. Rode Duivel Romelu Lukaku nam de jongeman ook nog even op de arm.

Bradley Lowery is al lang geen onbekende naam meer in het Engelse voetbal. De vijfjarige Sunderland-fan heeft een terminale vorm van kanker, maar dat houdt hem niet tegen om zijn dromen te verwezenlijken. Zo werd hij al mascotte van zijn favoriete club Sunderland, werd zijn penalty vorige maand verkozen tot goal van de maand december, en was hij nu dus de special guest van Everton in de wedstrijd tegen Manchester City, alwaar hij ook weer alle harten veroverde. Ook dat van Romelu Lukaku. De grote Rode Duivel nam het sterke kereltje op de arm en troonde hem mee over het veld. Everton steunde de jongen financieel met een gift aan het genezingsfonds, waarop Bradley hen kwam bedanken. Hij droeg een Sunderland-shirt met "Bedankt Everton" op. Eerder hadden de Toffeees ook al een actie opgezet waarbij gehandtekende shirts en matchshirts werden geveild voor het vijfjarige mannetje.