Dimitri Bontinck officieel verhuisd naar Kortrijk: “Ik verlangde naar rust”

Kortrijk - De stad Kortrijk ontving zaterdag haar nieuwe inwoners. Eén van hen is Dimitri Bontinck (43), die zijn zoon Jejoen terughaalde van het front in Syrië. “Ik verlangde naar rust, en de mensen laten me hier zijn wie ik ben.”

Het aantal inwoners van Kortrijk steeg vorig jaar licht. De nieuwelingen werden zaterdag verzameld, net voor de algemene stadsreceptie. Opvallende aanwezige was Dimitri Bontinck (43), de vader van ex-Syriëstrijder Jejoen. Bontinck raakte bekend toen hij naar Syrië afreisde om zijn zoon terug naar België te halen. Maar nu is bekendheid het laatste wat hij zoekt. “Ik verlangde even naar rust”, zegt hij. “Die had ik misschien ook in Antwerpen gevonden, maar toch niet op korte termijn. Ik woon nu in Heule. Ik kan me er vrij bewegen en wordt niet constant aangesproken. De mensen laten me zijn wie ik ben. Ik heb nog geen spijt gehad van deze beslissing.”