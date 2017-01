Oeps: VRT blundert met dit knopje

"Bij een slippartij is een portie geluk nodig, zeggen rij-instructeurs. Tegensturen, gas lossen of geven, lichtjes remmen, het vraagt enorm veel ervaring en weinigen hebben dat", klonk het zondagavond tijdens het VRT-Journaal... en vervolgens ging de openbare omroep zélf de mist in.

"Vertrekken op ijs lukt soms niet: doe het in tweede versnelling en schakel even het antislipsysteem uit", luidt de handige tip, om daarna de verkeerde bediening in beeld te brengen.

"Met dit knopje schakel je het automatisch start/stop-systeem uit in je wagen en niet je antislipsysteem", merkt rijvaardigheidscentrum ProMove op. Het is maar dat u het weet.