Waarom Miss België ook een beetje Miss KV Oostende was

De Miss België-verkiezing lijkt op het eerste zicht niet echt op een sportwedstrijd, al bracht editie 2017 daar toch een beetje verandering in. Niet alleen was Miss België Romanie Schotte uit Brugge een ver familielid van oud-renner Briek Schotte. Ook Maithé Rivera (vijfde eredame) en Ellen Caen (twaalfde) hebben een sterke link met sport, met KV Oostende meer bepaald.

Miss België stond gisteren in de Plopsaland in De Panne ook een klein beetje in het teken van de Kustboys uit Oostende. Vijfde eredame Maithé Rivera speelt zelf ook voetbal en is bovendien de vriendin van KVO-verdediger Mathias Bossaerts.

Maithé Rivera en haar vriend Mathias Bossaerts. Foto: Instagram

Ellen Caen heeft ook een link met de kustploeg van Marc Coucke, gisteren alomtegenwoordig op de verkiezing én op Twitter met zijn entertainend commentaar. Zij is de dochter van fysiektrainer Gino Caen, ook al werkzaam bij KVO. En zo werd Miss België, ook een klein beetje Miss KVO.