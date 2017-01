“Mijn moeder misbruikte me ‘zodat ik me speciaal zou voelen’ als ik de puberteit in ging”

Een Australische man heeft getuigd over hoe zijn moeder hem als jonge tiener herhaaldelijk misbruikt werd door zijn moeder. Drie jaar lang werd hij regelmatig verplicht om bij haar in bed te slapen, tot de vrouw op zijn vijftiende stierf. De man hield het dertig jaar lang geheim, maar deelt nu zijn verhaal.

Hamish, een schuilnaam, is nu in de vijftig, maar was twaalf toen zijn moeder hem voor het eerst seksueel misbruikte in het ouderlijk bed. De jongen was toen aan het herstellen van een ziekte, en zijn moeder stond erop dat hij bij haar in bed zou komen rusten.

“Op een dag begon ze me aan te raken, en van daar ging het verder. Ze aasde op het feit dat ik mijn puberteit in ging en deed me speciaal en belangrijk voelen.”

Hamish werd getekend voor het leven door het fysieke en mentale misbruik dat hij thuis moest ondergaan. Hij werd zelfs gewaarschuwd er nooit over te praten omdat mensen het toch niet zouden begrijpen. Toen zijn moeder stierf, probeerde Hamish zo hard hij kon om de herinneringen aan het misbruik te verdrukken. Hij werd verliefd en trouwde in de jaren 90.

Twintig jaar lang hield hij het misbruik nog geheim voor zin vrouw, maar toen een gelijkaardig verhaal in het nieuws kwam, brak er iets in de man. “Het is zo moeilijk om iemand die je graag ziet te vertellen: “Trouwens, mijn moeder misbruikte me en ik heb seks gehad met mijn moeder”.”

Uiteindelijk liep het huwelijk van Hamish op de klippen en verliet zijn vrouw hem drie jaar geleden nadat de man een affaire gehad had. Hij betreurt het feit dat hij geen psychologische hulp heeft gekregen toen hij het nodig had.