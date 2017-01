Organisatrice pareert Waalse kritiek op Miss België: “Vlaamse meisjes nemen het tenminste serieus”

“Twee Waalse kandidates waren de topfavorieten en toch wint een Vlaamse. Wéér een Vlaamse.” De Franstalige media reageren furieus op de verkiezing van Romanie Schotte. Organisatrice Darline Devos (52) wijt de Vlaamse overmacht aan de Franstaligen zelf. “Ze denken: het komt vanzelf. Terwijl Vlaamse meisjes beseffen dat ze er hard voor moeten werken.”

Het is al van 2013, intussen vier jaar geleden, dat Wallonië nog eens de Miss België mocht leveren: de Luikse Noémie Happart, de latere vriendin van Rode Duivel Yannick Carrasco. Sindsdien wonnen achtereenvolgens Laurence Langen uit Genk, Annelies Törös uit Antwerpen en Lenty Frans uit Sint-Lenaarts.

Halverwege de show zaterdagavond leek het een uitgemaakte zaak dat ook Miss België 2017 een Vlaamse zou worden. Bij een voorlopige tussenstand stond maar één Franstalige in de top 6: de Luikse Eva Mira, op de vijfde plaats. Ze wist uiteindelijk nog net het podium te halen als tweede eredame, naast winnares Romanie Schotte (Brugge) en nummer twee Delphine Devos (Deerlijk). De Henegouwse Noémie Depré, een van de grote kanshebbers, eindigde pas vijfde.

De Franstalige media reageren verbolgen. “Dit is geen nationale verkiezing meer, maar een Vlaamse”, klinkt het bij journalisten die de verkiezing hebben gevolgd. “Op zich hebben we er geen moeite mee dat er een Vlaamse wint. Als ze de mooiste van de avond is, tenminste, zoals de voorbije jaren. Dat is dit jaar niet het geval. Twee Waalse kandidates waren de topfavorieten en toch wint een Vlaamse.”

Darline Devos. Foto: Marc Herremans - Corelio

Organisatrice Darline Devos gaat in de verdediging. “Ik vind het ook jammer dat er geen Waalse Miss België is geworden – ik dacht dat Eva en Noémie kans maakten. Maar ik ben evenzeer blij met Romanie. Ze is mooi, vlot, altijd opgewekt, grappig en positief.”

Wat maakt dat de Franstalige meisjes al jarenlang ondermaats scoren?

Darline Devos: “Gedrevenheid. Vlaamse meisjes zien Miss België als springplank naar iets waar ze anders nooit zouden raken. De media, bijvoorbeeld. En ze beseffen dat daarvoor gewerkt moet worden. De Waalse meisjes denken: het komt wel vanzelf, we worden zo prinses.”

Zijn Waalse meisjes dan lui?

(denkt lang na) “Ze zijn anders. De televoting zegt veel over hoe gemotiveerd de kandidaten zijn. De Vlaamse meisjes pakken dat serieus aan. Zij wéten dat ze reclame voor zichzelf moeten maken en gaan zelfs met Kerstmis nog stemmen ronselen op een kerstmarkt. De Waalse zitten liever bij hun familie. En dan heb je in de jurygesprekken ook de taal. Alhoewel Romanie geen perfect Frans spreekt, kan ze zich behoorlijk uitdrukken. Bij de Waalse meisjes is dat altijd minder in het Nederlands.”

Doen jullie moeite om het tij te keren?

“We organiseren wedstrijdjes om de finalisten alert te maken op het belang van televoting. Dan geven we tien cadeaus weg aan de kandidaten uit de voorlopige top 10 of aan de sterkste tien stijgers. Als zeven van de tien winnaressen Vlaams zijn en drie Waals, dan moet er toch een belletje rinkelen. Ik probeer de Franstaligen op deze speelse manier duidelijk te maken dat ze in actie moeten schieten, maar de mentaliteit daar is misschien anders.”

Is het Vlaamse overwicht op termijn niet nefast voor Miss België?

“We kunnen onmogelijk tegen de jury zeggen: je mag stemmen, maar het moet op een Waalse zijn. Ook tegenover de finalisten kun je het niet maken om het ene jaar een Vlaamse te kronen en het andere jaar een Waalse. Dan gaan ze niet meer gemotiveerd zijn.”

Zijn Waalse meisjes nog gemotiveerd om deel te nemen?

“Het zou hen juist moeten motiveren dat het al zo lang geleden is dat een Waalse werd verkozen tot Miss België. Dat het wel degelijk kan, zagen we in 2013, toen we een nagenoeg volledig Waals erepodium hadden. Noémie Happart uit Luik werd Miss België. De Naamse Shérine Dandoy werd eerste eredame. En Melissa Vingerhoed eindigde derde: zij woonde dan wel in Vlaams-Brabant, maar pal op de taalgrens.”