Kara Mbodj helpt Senegal aan zege tegen Tunesië

Senegal heeft zondag zijn eerste groepswedstrijd op de Africa Cup tot een goed einde gebracht. Dankzij onder meer een treffer van Anderlecht-verdediger Kara Mbodj trokken de Senegalezen met 2-0 aan het langste eind tegen Tunesië.

In het Gabonese Franceville opende Sadio Mané (Liverpool) na tien minuten de score vanaf de strafschopstip. Op het halfuur kopte Kara Mbodj de 2-0 tegen de netten. Mbodj speelde achterin bij Senegal samen met Kalidou Koulibaly, met wie hij in het verleden de kleuren van Racing Genk verdedigde. Tunesië kon niet meer tegenprikken, waardoor de eerste zege van deze Africa Cup een feit is. Cheikhou Kouyaté (West Ham United, ex-Anderlecht) droeg de aanvoerdersband bij de Senegalezen.

In de andere wedstrijd van zondag in groep B speelden het Algerije van Georges Leekens en Zimbabwe 2-2 gelijk, waardoor Senegal aan de leiding staat in de poule.