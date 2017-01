Standard-fans photoshoppen Trebel op Defour-tifo

Foto’s met in brand gestoken truitjes van Trebel, weinig vleiende reacties, zelfs een gephotoshopte versie van de Defour-tifo: de sociale media staan er vol van. Om het zacht te zeggen: de Standard-fans zijn niet al te blij met de overstap van de Franse middenvelder naar de aartsrivaal Anderlecht. “Het irriteert inderdaad”, zegt Marc Fraussen, voorzitter van supportersvereniging Roodhemden Rekem 2000.

“Het is de tweede keer in drie jaar tijd dat een ex-kapitein van ons naar Anderlecht gaat”, weet Fraussen. “Nochtans was Trebel dit seizoen niet goed bezig. Ik vraag me ook af waarom Anderlecht ex-spelers van Standard blijft halen. Het is toch niet vaak een succes gebleken. Ik vind ook dat voorzitter Venanzi stilaan krediet aan het verspelen is.”

J'ai vraiment beaucoup de peine pour ce mec ( no joke ) #trebel #rsca pic.twitter.com/0dsghH1hPR — Gi2les (@Gi2les) 15 januari 2017

Anderlecht-fans roepen op tot positivisme

Steven Defour vertrok deze zomer bij Anderlecht omdat een deel van RSCA-aanhang hem letterlijk uitspuwde als ex-kapitein van Standard. Bij Trebel zijn de reacties gematigder ­omdat de Fransman zich – in tegenstelling tot Defour – nooit negatief uitliet over Anderlecht. Er is wel wat irritatie omdat het weer een Standard-man is, maar er werd een oproep ­gelanceerd om Trebel een kans te geven.

“Ik denk dat Trebel een geval Mbokani kan zijn”, aldus Ludo Coninckx van de RSCA Fanboard. “Misschien wat scepsis in het begin, maar het kan dat we hem in de ­armen gaan sluiten. Er worden geen acties ­gepland en er is hooguit wat sarcasme omdat onze aanwinst weer uit Luik komt. Herman Van Holsbeeck moet nu ook geen rode sjaal beginnen te dragen. Straks moeten we nog vuurwerk meebrengen naar het stadion zoals de ­Standard-fans doen.” (lacht)