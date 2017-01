Onze Chef Voetbal over Trebel: "Dit gaat AA Gent veel kosten"

Benieuwd wat Hein Vanhaezebrouck van de transfer van Adrien Trebel naar Anderlecht vindt. Vorig jaar miste AA Gent op gelijkaardige ­wijze de komst van Benoit Poulain, die voor Club Brugge koos, en toen was het kot te klein. De trainer van de Buffalo’s vond dat zijn clubbestuur te lang had getalmd en eenzelfde beschuldiging kan hij nu uiten. Al van voor Nieuwjaar werden Trebel en Gent aan elkaar gelinkt en met de eindmeet in zicht gaat Anderlecht met de aanwinst lopen.