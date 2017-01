Hoe Anderlecht op 48 uur tijd Trebel wegkaapte voor neus van AA Gent

Het is dé stunt van deze transferperiode. Met de komst van Adrien Trebel (25) doet Anderlecht in één klap twee grote concurrenten naar adem happen. Zo verliest Standard een sleutelpion en grijpt AA Gent naast de droomtransfer waar het al weken aan werkte. Vrijdag was Trebel nog in de Ghelamco Arena, maar nog geen 48 uur later tekende hij voor 3,5 jaar en een transferprijs van 3 miljoen bij RSCA.

Standard ziet aanvoerder liever naar historische rivaal vertrekken dan naar concurrent voor Play-off 1

Vrijdag nog legde Adrien Trebel medische testen af bij Gent. Na aartsmoeilijke onderhandelingen hadden de Buffalo’s eindelijk een akkoord gevonden met Standard. Tot vier keer toe had Gent zijn bod verhoogd tot iets meer dan 2 miljoen, maar eind vorige week wilden ze ook middenvelder Rob Schoofs in de deal betrekken en daarmee gingen de Rouches akkoord.

Om maar te zeggen hoe hard Hein Vanhaezebrouck Trebel wilde als opvolger van Kums. De Gentenaars hebben al niet te veel Belgen om op hun wedstrijdblad te zetten, maar wilden toch nog afstand doen van Schoofs en die vervangen door Birger Verstraete van Kortrijk... Allemaal voor Trebel.

Bayat als tussenpersoon

De deal afronden leek dan ook maar een kwestie van tijd – zaterdag belde Standard-manager Olivier Renard nog met Gent-manager Michel Louwagie – maar dat was buiten de démarche van Anderlecht gerekend. Coach René Weiler dringt daar al even aan op een ervaren middenvelder en omdat de Luiks-Gentse handtekeningen uitbleven, informeerde paars-wit vrijdag ook naar Trebel.

Niet dat dat zo moeilijk was, want de speler had zaakwaarnemer Mogi Bayat een mandaat ­gegeven om zijn transfer uit Sclessin te forceren en als huismakelaar heeft Mogi zowel met Gent als Anderlecht een goeie band. Niettemin, eens Trebel weet had van de interesse van paars-wit, was hij direct meer gecharmeerd door een verhuizing naar de hoofdstad. Dat was niet eens een puur financiële kwestie. Leven in het Franstalige Brussel, voetballen bij de recordkampioen en weer samenspelen met zijn oude vriend Sofiane Hanni waren genoeg om hem te overtuigen. Hanni en Trebel voetbalden in 2010 samen bij Nantes. Hoewel ze maar één keer samen in de A-ploeg stonden, groeide er op training een hechte band. “Voor iemand als Sofiane loop ik met plezier alle gaten dicht”, zei ­Trebel zelfs ooit. Waarop Hanni repliceerde: “Adrien is een topper: agressief, offensief en met een enorme conditie.”

Anderlecht toonde zich ook ­bereid om een financiële inspanning te doen en legde al snel het bedrag op tafel dat Standard wou: 3 miljoen euro. Er werd zelfs geen tegenvoorstel meer gedaan aan Gent en gisterenmiddag werd de verrassende overgang plots gecommuniceerd op de website van beide clubs. “De transfer van Trebel kwam tot stand in een sfeer van wederzijds respect en in alle discretie”, klonk het. “Voorzitters Roger Vanden Stock en Bruno Venanzi zijn opgetogen.”

Tielemans/Dendoncker straks weg

Opvallend toch. De Rouches zagen hun aanvoerder liefst van al naar het buitenland vertrekken, maar toen dat niet lukte, verpatsten ze hem liever aan de historische rivaal Anderlecht dan aan AA Gent. Standard ziet in de Buffalo’s sowieso een veel grotere concurrent voor Play-off 1 dan RSCA, dat er volgens hen zeker bij zal zijn.

Nog opvallend: Anderlecht, dat ethiek hoog in het vaandel draagt, maalde er niet om een speler binnen te halen die zijn werkgever boycotte om een transfer te forceren. Trebel stuurde vorige week nog zijn kat naar de winterstage van Standard, ondanks een contract tot 2018. In het verleden hekelde paars-wit nochtans geregeld die types, maar nu is de druk in het Astridpark hoog. Na een lange rij mislukte wintertransfers (De Zeeuw, Marin, Djuricic...) kan Van Holsbeeck zich geen fouten permitteren en bij Trebel, die ze door en door kennen, is dat risico minder groot.

Zijn komst betekent wel dat het verhaal van de tegenvallende Badji bij Anderlecht uit is en dat Tielemans en Dendoncker af en toe eens kunnen uitblazen. Met een contract van 3,5 jaar voor Trebel anticipeert paars-wit trouwens al op een vertrek van één van die twee toptalenten deze zomer.

Zelf zag Trebel alvast geen graten in alle heisa. Hij tweette: “Ik sla een bladzijde om. Respect voor de mooie jaren bij Standard. Bedankt Gent voor de interesse. Fier om bij Anderlecht te tekenen.”

Une page se tourne

Respect @Standard_RSCL pour ces belles années

Merci @KAAGent pour l'intérêt

Fier et heureux de rejoindre @rscanderlecht pic.twitter.com/KjZQ3YPM7p — Adrien Trebel (@adrientrebel) 15 januari 2017

Dat typeert ook zijn persoonlijkheid. Onverstoorbaar volgens sommigen, een moeilijk karakter volgens anderen. Zijn Standard-ploegmaats waren wel verrast, maar niet rouwig om zijn vertrek. Onlangs op het kerstfeestje stuurde Trebel nog zijn kat en ging hij even verderop eten met Carcela. Daarop nam trainer Jankovic zijn kapiteinsband af en bood Standard hem aan bij andere clubs. Zo sloeg Anderlecht zijn slag en bleef Gent met lege handen achter. De Rouches blijven geïnteresseerd in Schoofs van Gent, maar of dat nu nog lukt?