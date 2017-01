Duizenden tonnen zand weggespoeld, kust vreest overstromingen

Superstorm Dieter – die op het vasteland veel minder schade aanrichtte dan gevreesd – heeft op de Vlaamse stranden wél lelijk huisgehouden. Het hoge waterpeil en de felle golven hebben duizenden tonnen zand weggespoeld. En dat kan grote gevolgen hebben voor de beveiliging van onze kust tegen komende stormen. “Er moet zo snel mogelijk nieuw zand bijkomen”, zegt de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé.

“We zijn ons strand zo goed als kwijt”, zegt burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (SP.A). “Superstorm Dieter heeft zwaar ingebeukt op onze kust. In een paar dagen tijd zijn duizenden of zelfs miljoenen tonnen zand weggespoeld.”

Het gevolg: kliffen tot wel drie meter hoog. In Bredene, maar ook op andere plaatsen langs de kust. Vanaf vandaag gaan overal waar nodig ploegen aan het werk om de kliffen te breken. Maar daarmee is de klus nog niet geklaard.

Onherroepelijk weg

Foto: Simon Mouton

De Vlaamse Overheid doet al jaren immense inspanningen om onze stranden op te hogen met aangevoerd zand. Sinds 2004 is elk jaar gemiddeld meer dan een half miljoen kubieke meter gebruikt als natuurlijke buffer tegen stormen. Sinds 2011 zijn die inspanningen nog opgetrokken. “Er zijn de afgelopen jaren inderdaad enorme budgetten besteed om de stranden robuuster te maken”, zegt Steve Timmermans, ingenieur van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). “De kans bestaat dat we nu een deel van die inspanningen opnieuw moeten doen.”

Na de Sinterklaasstorm eind 2013 was 15 miljoen euro extra budget nodig om de buffer weer op peil te krijgen. Een deel van het verloren zand kwam toen op natuurlijke wijze terug aan land. Een ander deel bleek onherroepelijk weg. “Ook nu is minstens een deel van dat verdwenen zand blijven liggen in de getijdenzone. Daar vormt het net zo goed een buffer”, zegt Timmermans.

Het is van moeten

Foto: Simon Mouton

Maar de burgemeester van Bredene roept de overheid toch op om snel werk te maken van herstellingswerken. Net als de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé: “De verhoging van de stranden heeft de voorbije dagen haar nut bewezen. We moeten opnieuw klaar zijn als er over een aantal weken of maanden een nieuwe storm op ons afkomt.”

“Bovendien is voor toeristen een steil strand niet alleen onaangenaam maar ook gevaarlijk”, zegt Timmermans. “De hoogteverschillen bemoeilijken het werk van de hulpdiensten.”

Hoeveel zand exact verloren is gegaan, is op dit moment niet duidelijk. Het MDK voert tests uit om dat te bepalen. Het is Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) die daarna de knoop doorhakt om zand aan te voeren. Voorlopig is er geen extra budget voorzien. De kwestie komt hoogstwaarschijnlijk dus op tafel tijdens de begrotingscontrole dit voorjaar. Maar niets doen is volgens gouverneur Decaluwé geen optie. “Het is een kwestie van moeten, niet van budget.”