De afwezigheid van Diego Costa betekent niet dat Michy Batshuayi plots meer speeltijd krijgt bij Chelsea. Ook afgelopen weekend mocht hij maar enkele minuten invallen. Misschien kan een uitleenbeurt soelaas brengen. “Als speler van de Rode Duivels zou ik zeggen dat hij best wordt uitgeleend”, zegt Eden Hazard. “Maar als ik mijn petje van Chelsea opzet, zeg ik dat hij best blijft. Want ik ben er zeker van dat hij hier nog belangrijk kan zijn.”