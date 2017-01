De eerste dag van Axel Witsel op Chinese bodem

Axel Witsel heeft voet aan land gezet in China. De Rode Duivel landde gisteren in Shenzhen, waar zijn ploeg op trainingskamp is. Op de luchthaven en tijdens een oefenwedstrijd van zijn nieuwe club Tianjin Quanjian werd hij al meteen overrompeld door Chinese fans voor selfies en handtekeningen. “Cannavaro werd al ongeduldig.”

Het Chinese avontuur van Axel Witsel is definitief begonnen. De Rode Duivel landde in de nacht van zaterdag op zondag in China. Voorlopig nog zonder zijn zwangere vrouw Rafaella Szabo en dochter ­Maï-Lee. ...