Dries Mertens viert 50e goal voor Napoli met speciaal hartje voor Kat

Dries Mertens blijft ook na de jaarwisseling zijn topvorm aanhouden. De kwieke aanvaller maakte gisteren al zijn vijftigste doelpunt voor Napoli. Dit seizoen zit hij aan één doelpunt per 99 minuten. Het was geen wereldgoal maar wel een mijlpaal die op speciale wijze moest worden gevierd, vond Mertens.

Het is eens iets anders dan zijn klassieke hartje met duimen en wijsvingers. Na zijn goal van gisteren tegen Pescara liep Dries Mertens naar de camera achter het doel, liet de lens aandampen met zijn adem en tekende er een hartje op. Vrouw Kat weer gelukkig.

Het was dan ook een doelpunt dat een speciale viering kon hebben. Het was de vijftigste goal voor Napoli en alweer de tiende treffer in de laatste zes duels. ­Napoli boekte een relatief makkelijke zege tegen rode lantaarn Pescara (3-1). Coach Maurizio Sarri had opnieuw een plek als valse spits gereserveerd voor Mertens en in die rol voelt hij zich duidelijk goed. Van zijn zestien goals dit seizoen maakte hij er twaalf als centrumspits terwijl hij ‘slechts’ veertien van zijn 24 wedstrijden op die positie speelde. Hij scoort dus een stuk vlotter vanuit het centrum dan vanop de flank.