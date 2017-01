500 boekingen per minuut voor zomerkampen CM

Op piekmomenten zaten er 6.000 mensen tegelijk op de website. Ouders haalden er tegelijk de gsm, de laptop en de tablet bij en probeerden zelfs in groep binnen te geraken. En sommige kampen zaten na enkele minuten vol. De start van de boekingen voor de zomerkampen van Kazou, de jeugddienst van de CM, was hels. “Het is erger dan tickets scoren voor Tomorrowland”, zeggen de ouders.

Euforie als het lukt, teleurstelling als zoon- of dochterlief op de wachtlijst is gestrand. Een plek veroveren voor een zomerkamp is geen kinderspel. “Stress­moment van het jaar overleefd”, schrijft een mama op sociale media. “Erger dan Tomorrowland”, zegt een vader.

“Het wordt elk jaar drukker en drukker”, zegt woordvoerder Seppe Van Pottelbergh van ­Kazou. “Iedereen steekt mekaar aan om sneller en sneller te boeken. Op piekmomenten waren er 6.000 mensen tegelijk op onze website en verwerkten we 500 boekingen per minuut. Honderdvijftig vrijwilligers probeerden vandaag de reservelijsten weg te werken. Dat is een hele onderneming.”

En zo is na één weekend tijd al driekwart van alle kampen volzet. 30.000 kinderen en jongeren veroverden een plek. “Vooral de kampen aan de start en het einde van de vakantie zijn populair, omdat de ouders dan vaak zelf geen verlof hebben. In het midden van de vakantie is er wel nog ruimte.”

Toch moet wie op de wachtlijst is gestrand, nog niet wanhopen. “De komende dagen zal er nog veel verschuiven. Dan zijn er mensen die annuleren of toch voor een ander kamp kiezen of een andere opstapplaats. Op de wachtlijst is er nog hoop.”

Traditie

Dat de CM-zomerkampen na zeventig jaar nog altijd zo’n stormloop ontketenen, is ongezien. “Net omdat het zo’n traditie is”, zegt Seppe Van Pottelbergh. “Al generaties lang geven ouders dat door aan hun kinderen. Een paar jaar geleden merkten we dat jongeren afhaakten omdat het niet meer hip was. Maar door nieuwe concepten en bestemmingen als Kroatië en Spanje hebben we hen teruggewonnen.” Kroatië is de absolute topper bij de 16-jarigen, Italië bij de 15-jarigen en ook kookkampen doen het erg goed. Is het dan geen idee om die volgend jaar uit te breiden? “Mensen vragen soms waarom we niet gewoon een extra bus inleggen. Maar dat kan niet zomaar. Bepaalde concepten zijn het ene jaar heel gewild, en het andere niet meer. Terwijl de locaties al lang van tevoren vastliggen. Bovendien werken we met vrijwilligers. We kunnen dus niet gewoon uitbreiden.”