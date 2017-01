Op pechstrook gegrepen door slippende wagen: “Hij was zo gelukkig”

Meer dan twintig ongevallen gebeurden dit weekend op de spekgladde wegen. In het West-Vlaamse Oekene kwam daarbij Cedric Raes (21) om het ­leven. Hij werd door een wegglijdende auto op de pechstrook gegrepen, nadat hij zelf was geslipt. “Hij was uitgestapt om de schade te bekijken”, zegt zijn vader.

De gladde wegen hebben dit weekend een zware tol geëist. Vooral voor de ouders van Cedric Raes (21) uit Westrozebeke. Hun zoon liet het leven bij een dramatisch ongeval zaterdagnacht omstreeks vijf uur op de E403 in Oekene richting Kortrijk. “Het moet daar zeer glad geweest zijn, want Cedric was een heel verstandige bestuurder”, zegt zijn vader Ivan. “Hij dronk geen alcohol, lette altijd goed op en reed niet snel. Hij werkte bij mijn transportbedrijf en was altijd uiterst voorzichtig.”

“Hij was zo gelukkig”

Foto: rr

De Mercedes van de jonge twintiger begon te slippen door de winterse buien, waardoor hij tegen een verkeersbord belandde bij de afrit van een tankstation. “Mijn zoon kwam er met de schrik van af, maar is toen uitgestapt, wellicht om de schade te bekijken”, zegt de vader.

Uitgerekend op dat moment slipte op dezelfde plaats ook een ander voertuig. De 25-jarige Grant M. uit Roeselare, die onderweg was naar zijn werk, begon te tollen met zijn wagen en reed Cedric aan op de pechstrook. Die werd meters verder gekatapulteerd en overleed ter plaatse.

“Mijn zoon heeft nog alles geprobeerd om hem te redden”, reageert de moeder van Grant M. “Hij is uiteraard in shock en kan er niet over praten. Verschrikkelijk dat dit moest gebeuren. We willen ons medeleven betuigen aan de familie van die jongen.”

Vader Ivan Ares, zijn ex-vrouw Els en hun dochter Alexina (15) zijn overmand door verdriet. “Cedric was een crème van een gast”, klinkt het. “Sinds kort had hij voor het eerst in zijn leven een vriendinnetje. Hij was zo gelukkig.”