Veel katholieke scholen opgelucht: “Voor ons moest die hervorming écht niet verder gaan”

In een open brief vroegen directieleden van het katholiek onderwijs aan hun koepel om niet te blijven hameren op het plan van een brede eerste graad. Foto: SS

De onderwijshervorming was amper ­goedgekeurd of ze kreeg al een storm van protest over zich heen. Vakbonden, onderwijskoepels, ouderkoepels, leerlingenkoepels: iedereen lijkt het erover eens dat het akkoord niet meer is dan een dode mus. Maar bij heel wat scholen in het katholiek onderwijs is er toch ook opluchting. “Voor ons moest het écht niet verder gaan.”

Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs. Foto: Jimmy Kets

“Een gemiste kans”, zo noemde topman Lieven Boeve van het katholiek onderwijs de hervorming. Maar in de scholen van het net blijkt die mening niet overal gedeeld. Integendeel. Enkele dagen voor het akkoord ondertekenden 37 directieleden van twee West-Vlaamse scholengemeenschappen nog een open brief naar Boeve zelf en zijn secretaris-generaal Chris Smits. In de brief: een oproep om toch niet te blijven hameren op het plan van een brede eerste graad. “Onze ervaring spreekt een uitstel van studiekeuze tegen”, schrijven de mensen van de scholengemeenschappen Sint-Donaas en Sint-Maarten. “Wij begrijpen niet waarom de koepel mordicus vasthoudt aan een indeling van de studierichtingen in vijf domeinen.”

Goede zaak

Dat de hervorming niet verder gaat, vinden de ondertekenaars dan ook een goede zaak. “Het gekozen systeem zit volgens mij logisch in elkaar”, zegt voorzitter Frank Demuynck van scholengemeenschap Sint-Donaas. “Misschien dat in andere regio’s een verdere hervorming zou kunnen, maar in Brugge zijn we tevreden. De Guimardstraat wou vooral ook aso, tso en bso afschaffen en een brede eerste graad, maar dat zou bij ons niet evident zijn. Daar zit dus een klein verschil in overtuiging.”

Maar het blijft niet bij alleen de briefschrijvers. “Voor het aso zie ik niet de nood aan een dringende verandering”, zegt ook Christophe Brabant, directeur van het Sint-Barbaracollege in Gent. “Al begrijp ik wel dat er vanuit het perspectief van Lieven Boeve, voor het hele onderwijslandschap, misschien wel nog een verdere hervorming nodig was.”

De kritiek van de directeurs is koren op de molen van N-VA. Die partij pleit al jarenlang tegen een ingrijpende onderwijshervorming. Bovendien is N-VA nooit een fan geweest van Lieven Boeve en zijn organisatie. “Ik merk dat een grote meerderheid van katholieke schooldirecteurs en leerkrachten het niet eens is met Lieven Boeve”, zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA). “Ik vraag me af of de mensen die op de katholieke onderwijskoepel werken, wel weten wie er achter hen staat. Mijn mailbox puilt uit van onderwijsmensen die ontevreden zijn met de standpunten van hun koepel.” Ook minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zei dat hij de voorbije dagen van directeurs alleen maar positieve reacties heeft gekregen.

Democratie

Een verdeeld onderwijsnet, dus, met gemor van de basis naar de top. Maar Lieven Boeve zelf doet een poging om die verdeeldheid te relativeren. “Er moeten geen tegenstellingen worden gezocht waar er geen zijn”, zegt hij. “Wie deze open brief naast ons persbericht van vrijdag legt, ziet dat het over andere punten gaat. We zijn het er bovendien allemaal over eens dat het goed is dat er eindelijk een beslissing is.”

Ook dat de Guimardstraat niet weet wat er leeft in het veld, weerlegt hij. “De standpunten van het katholiek onderwijs worden door onze raad van bestuur genomen. Daarin zijn de schoolbesturen vertegenwoordigd. Ook de beslissing over de onderwijshervorming is daar, op democratische manier, genomen. Het is een getrapt systeem. Dat sommigen zich daar niet in terugvinden, maakt deel uit van zo’n vertegenwoordigende democratie.”