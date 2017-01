Patiënten kunnen zelf zien of het onderzoek wel nodig is

Een bloedonderzoek, een urinetest, een röntgenfoto ... wie onder het mes moet, moet daarvoor vaak een batterij aan testen ondergaan. Artsen proberen zo verwikkelingen te vermijden. Maar vaak worden die testen uitgevoerd zonder dat ze noodzakelijk of nuttig zijn. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in een advies dat vandaag verschijnt.

De nieuwe richtlijnen zijn gebundeld in een app, met de naam KCE PreOp. “Die is in eerste instantie bedoeld voor dokters”, zegt arts-expert Joan Vlayen. “Maar ook voor patiënten die meer willen weten over de onderzoeken die hun arts voorstelt.”

Het KCE heeft ook een lijst opgesteld van tests die nooit uit routine uitgevoerd mogen worden. “Jammer genoeg gebeurt dat geregeld wel nog”, zegt Vlayen. “Dokters jagen de overheid én de patiënt zo onnodig op kosten. Een nutteloze röntgenfoto stelt de patiënt bovendien bloot aan schadelijke straling.”

De nieuwe adviezen gelden niet voor transplantaties en hart- en longoperaties, die een heel specifieke voorbereiding vragen.