Kluivert junior (17) debuteert voor Ajax

De Nederlandse oud-international Patrick Kluivert is een trotse papa. Bij Ajax maakte zijn 17-jarige zoon Justin immers zijn debuut voor de Amsterdammers op bezoek bij PEC Zwolle (1-3). Daarmee treedt de jonge aanvaller in de voetsporen van zijn succesvolle vader.

Voor de match kreeg Justin nog een sms’je van zijn vader toegestuurd, die uiteraard zo trots was als een pauw. “Heel goed gespeeld, inderdaad je officiële debuut schat. En hoe voelt dat, zalig toch?” las de 17-jarige Ajacied voor aan de microfoon van de Nederlandse omroep NOS, na het gewonnen duel tegen PEC Zwolle. Ook op Twitter glom voormalige Nederlands international en Ajax-speler Patrick Kluivert van trots. Justin mocht na 39 minuten invallen voor de Amsterdammer voor Amin Younes. Die raakte geblesseerd en kon zijn wedstrijd niet voortzetten.

Today was "THE DAY" my son made his REAL debut words can't describe how proud i am for him… https://t.co/7HjzsTrp1z — Patrick Kluivert (@PatrickKluivert) 15 januari 2017

Zenuwen leek de jonge Kluivert allerminst te hebben. “Als ik op het veld kom, is dat weg bij mij”, verklaarde hij achteraf. Hoewel hij in de voetsporen treedt van zijn vader, is Kluivert junior een andere speler dan papa Kluivert. Justin is een aanvaller, Patrick was in zijn glorietijden een gevierd middenvelder of werd als schaduwspits ingezet. Ook Justin zelf vindt hem verschillend van zijn vader: “Hij was meer balvast en een afmaker. Ik ben wat meer losjes en vaardiger. Bovendien ben ik ook kleiner dan hij”, besloot Justin.

Foto: EPA

Ook Ajax-coach Peter Bosz had lovende woorden over voor de invalbeurt van Kluivert. “Hij viel goed in”, zei hij tegen de Nederlandse sportzender Fox Sports. “Hij had meteen een paar goede acties. Dat hield hij ook vol in de tweede helft, dus daar zijn we blij om.” Toch waarschuwde Bosz ook. “Laten we nu ook niet gek gaan doen. Hij liet zijn talent zien, maar we moeten toch rustig aan doen.”