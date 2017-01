België zette minstens 20 kinderen op militaire vlucht

Brussel - De afgelopen jaren zijn minstens 23 minderjarigen met hun families met een militair vliegtuig teruggestuurd naar hun land. Dat schrijft De Standaard op basis van inspectieverslagen van repatriëringen onder politiebegeleiding. Dergelijke “special flights” of beveiligde vluchten worden normaal ingelegd voor drugsdealers, verkrachters en gewelddadige vreemdelingen, die op geen enkele andere manier kunnen worden teruggestuurd.

In 2013 werden zeker drie families teruggestuurd met een special flight, in 2015 één en in 2016 zeker nog eens twee. Een derde gezin stond vorig jaar al voor de trap van het vliegtuig toen het op het laatste nippertje rechtsomkeer mocht maken. Een andere special flight stond in 2015 gepland, maar kon niet doorgaan omdat het gezin ontsnapt was. In totaal waren zeker 23 minderjarigen betrokken.

Hoogleraar criminologie Stephan Parmentier (KU Leuven), rapporteur in de commissie-Vermeersch die na de dood van Semira Adamu in 1998 het terugkeerbeleid evalueerde en een stappenplan opstelde voor gedwongen terugkeer, noemt de praktijk “totaal aberrant”. “Volgens het stappenplan mag een beveiligde vlucht alleen worden ingezet wanneer iemand op geen enkele andere manier repatrieerbaar is. Geldt dat echt voor al deze gezinnen? Wordt het stappenplan altijd gevolgd? En wie beslist om ervan af te wijken?”

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) worden gezinnen slechts in uitzonderlijke gevallen op special flights gezet. “Het stappenplan van de commissie-Vermeersch vormt bij de gedwongen terugkeer onze belangrijkste leidraad en die volgen we maximaal. Een special flight is de laatste etappe en wordt in de regel niet gebruikt voor gezinnen, tenzij het gezin aangeeft zich te zullen verzetten of als het om een kroostrijk gezin gaat.”