Anderhalf uur filerijden op de E40 tussen Gent en Brussel door ongeval in Groot-Bijgaarden

Door een ongeval op de E40 ter hoogte van de parking Groot-Bijgaarden richting brussel zijn het linker en middenrijvak versperd. Drie wagens zijn bij het ongeval betrokken, er is sprake van één lichtgewonde.

Op de E40 is het filerijden tussen Gent en Brussel. Door een ongeval ter hoogte van de parking Groot-Bijgaarden zijn het linker- en middenrijvak versperd. Intussen is het al 1.5 uur aanschuiven. Van Gent naar Hasselt rij je best via Antwerpen.

Ook in Brussel is het momenteel aanschuiven. “In de Belliardtunnel is een voertuig op een stilstaande vrachtwagen van de aannemer, de hulpdiensten zijn ter plaatse, er is geen zicht wanneer de tunnel terug opengaat”, aldus Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit.

Ook waarschuwt het KMI voor rijm- en ijsplekken, de wegen dreigen opnieuw erg glad te zijn. Deze ochtend wordt een bijzonder zware ochtendspits verwacht.