Wendy (32) krijgt kind van haar overleden man

Bocholt - “Viktor Vos is het mooiste cadeau dat Marco me ooit gegeven heeft.” De man van Wendy Clerkx (32) uit het Limburgse Kaulille overleed drie jaar geleden aan ­kanker. Maar dankzij ‘post mortem in-vitrofertilisatie’ zag ze haar kinderwens toch nog in vervulling gaan. “Hij wilde mij iets nalaten waarmee ik verder kon. Dus heeft hij zijn zaadcellen laten ­invriezen.”

Hij vocht zes jaar lang tegen kanker, maar in februari 2014 verloor Marco Vos (30) zijn strijd. “En toch zie ik de toekomst positief”, zegt zijn weduwe Wendy. “Marco en ik wilden al jaren kinderen, maar zijn ziekte stak stokken in de wielen. Bij elke controle vonden de dokters weer iets nieuws. Opnieuw opereren, opnieuw bestralen. Zo hebben we zes jaar overbrugd.”

Maar de pogingen van Wendy en Marco om een kind te krijgen, draaiden op niets uit. “En toen hoorden we voor het eerst over post mortem in-vitrofertilisatie”, zegt Wendy.

Lees hier in onze Plus-omgeving de hele getuigenis van Wendy.