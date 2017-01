Kortrijk lacht Gents bod weg, Schrijvers vervroegd terug naar Genk?

AA Gent moet reageren nu het naast Adrien Trebel greep, maar ook de transfer van Birger Verstraete van KV Kortrijk is nog niet rond. En keert Siebe Schrijvers vervroegd terug naar RC Genk? Als het van de nieuwe coach Stuivenberg afhangt alvast wel. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Kortrijk lacht bod van AA Gent voor Verstraete weg

AA Gent vertrok zaterdag zonder Hannes Van Der Bruggen voor een tweede, korte winterstage naar Perpignan. De middenvelder zou worden betrokken in een ruil met Birger Verstraete van KV Kortrijk. Maar de som die AA Gent bovenop Van Der Bruggen bood, werd weggelachen in Kortrijk. “Totaal ontoereikend”, aldus Matthias Leterme, algemeen directeur van KV Kortrijk. “Verstraete is een belofte-international die hier alles speelt, terwijl Van Der Bruggen geen basisspeler is in Gent. Dan moet je met een pak meer geld over de brug komen. Als het zo zit, dan willen we Verstraete liever houden en zijn contract hier verlengen.”

Overigens kaderde de komst van Verstraete in een mogelijk vertrek van Rob Schoofs bij AA Gent, die finaal zelfs zou zijn betrokken in de deal met Standard voor ­Trebel. Bij AA Gent geven ze Verstraete nog niet op. Ook Verstraete zelf voelt zich klaar voor een stap hogerop.

Schrijvers mogelijk deze maand al terug naar Genk

Keert Siebe Schrijvers (20) alsnog vervroegd terug naar RC Genk? Hij werd zondag alvast gespot aan de Luminus Arena. Schrijvers, die wordt uitgeleend aan Waasland-Beveren, kan in januari alleen worden teruggeroepen als hij dat zelf wil én Genk in de aanval met een grote blessurelast kampt. Met de kruisbandblessures van Karelis en Vanzeir wordt die tweede voorwaarde ingevuld. TD Dimitri de Condé sloot onlangs nog een vervroegde terugkeer van Schrijvers uit, maar coach Stuivenberg wil Schrijvers naar verluidt wel meteen gebruiken.

De volgende dagen moet duidelijk worden of Schrijvers zelf een onmiddellijke terugkeer ziet zitten. Stuivenberg kan met de drukke kalender nog offensieve versterking gebruiken, in Europa is aanwinst Naranjo bovendien niet speelgerechtigd.

Sint-Truiden lonkt naar Obbi Oulare

Zulte Waregem heeft een officieel verzoek gestuurd naar het Engelse Watford om de huurovereenkomst tussen beide ploegen over Obbi Oulare te beëindigen. Daardoor gaat Essevee nog op zoek naar twee bijkomende aanvallende versterkingen.

De situatie van Oulare wordt van dichtbij gevolgd door Sint-Truiden. Vorige week liet CEO Philippe Bormans nog verstaan dat er geen inkomende transfers meer zouden volgen, maar nu circuleert toch de naam van Oulare. Met Vetokele haalde STVV deze transferperiode al een extra spits, maar de spoeling blijft dun. Bovendien moet Koubemba nog weg, blijft de schouder van Boli een vraagteken en vindt Proschwitz moeilijk de goal. Als de Duitser nog vertrekt, komt er financiële ruimte vrij om Oulare in te lijven.

Blessurelast voor De Sutter

Tom De Sutter (Lokeren) ondervond opnieuw last van zijn achillespees en gaat vandaag langs bij de dokter.

Lumanza naar Noorwegen

Tortol Lumanza (ex-Standard en Waasland-Beveren) gaat aan de slag bij Stabaek in Noorwegen.

Kortrijk en Mechelen scoren niet in 120 minuten

In de laatste oefenwedstrijd voor de hervatting van de competitie speelde KV Mechelen zaterdag tegen KV Kortrijk op het veld van Sparta Petegem. Na 4x30 minuten voetbal bleef het 0-0. Kortrijk-doelman Kaminski pakte op het kwartier een penalty van Filipovic. Tester Tzandaris kreeg het laatste halfuur om zich te bewijzen. De Griekse midden­velder blijft zeker nog tot vrijdag meetrainen, waarna er ­beslist wordt over zijn toekomst. Randall Leal moet Malinwa alvast zeker een maand missen. Met de U20 van Costa Rica werkt hij in februari het CONCACAF-kampioenschap in eigen land af.

Bij Kortrijk maakte nieuwkomer Teddy Chevalier een goede indruk. De Canadese doelman Maxim Crepeau werd doorgestuurd als tester. Weymans blijft nog even op proef.

KV Kortrijk: Kaminski, Goutas, De Smet, Pavlovic, Chevalier, Saadi, Métanire, De Mets, Joaozinho, Ouali en Sarr. Sifakis, Weymans, D'Haene, Veldwijk, Barbaric, Gigot, Van Loo, Kagé en Mercier vielen in.

KV Mechelen: Coosemans – Paulussen (61’ Van Cleemput), Cocalic (91’ Chen), Vitas (91’ Tzandaris), Cobbaut (61’ Bjelica) – Croizet (70’ Peffer), El Messaoudi (61’Rits), Filipovic (61’ Ninis), Claes (61’ Schouterden) – Jaadi (61’ Kolovos [109’ Callebaut]), Verdier (61’ Osaguona)