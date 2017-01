Zidane was even in België: ook in amateurklasse worden wereldgoals gemaakt

Voor wereldgoals moet je niet altijd bij Barcelona of Chelsea zijn, soms lukt het gewoon in één van de lagere klassen in België. Zondag moest je in het West-Vlaamse Vlamertinge zijn, voor de wedstrijd tegen Zele in derde amateurklasse A. Tom Deman waande zich even Zinedine Zidane, slalomde voobije enkele verbouwereerde tegenstanders en rondde zijn actie mooi af.

Vlamertinge won uiteindelijk met 2-0 en doet onderin een gouden zaak, Zele blijft troosteloos laatste met vijf punten achterstand op de voorlaatste, Sint-Gillis-Waas. Vlamertinge staat twee puntjes hoger op geljike hoogte met Lede, Mariekerke en Wervik.