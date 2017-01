Wordt dit hún jaar? Bekijk hier hoe Antwerp leiding nam in Eerste Klasse B

Wordt 2017 dan toch het jaar van de Royal Antwerp Football Club? The Great Old pakte dit weekend alvast de leiding in de tweede periode in Eerste Klasse B, met dank aan enige medewerking van Lierse en Roeselare. Bekijk hier alle samenvattingen van de Proximus League!

Antwerp aan de leiding in tweede periode

Het belangrijkste nieuws viel zondag te rapen: ’s middags ging Antwerp aan de leiding in de tweede periode, na een zege in de topper op het veld van Cercle Brugge. Het was invaller Stephen Buyl (ex-Cercle) die de Great Old de volle buit bezorgde met een doelpunt twintig minuten voor tijd, eindstand: 0-1.

Geen doelpunten in Koning Boudewijnstadion

Zondagavond had Lierse dan de kans om over Antwerp naar de eerste plaats te wippen, mits een zege in het Koning Boudewijnstadion tegen Union. De wedstrijd startte matig met veel balbezit voor Union, maar geen doelgevaar. Een eerste echte grote kans was er pas in de 40ste minuut voor Lierse. Masika bediende Joachim voor doel, die met een hakje achter het steunbeen net niet kon binnentikken. Union reageerde met nog twee scherpe aanvallen, maar bracht doelman Vanhamel niet in de problemen. In de tweede helft konden beide ploegen meer dreigen, maar tot grote kansen kwam het niet en dus was de 0-0 een logische eindstand.

Lommel gooit leidersplaats te grabbel

Roeselare had zijn leidersplaats vrijdagavond al te grabbel gegooid. Cornet had de West-Vlamingen vlak voor rust nochtans op voorsprong gebracht, maar Maletic bezorgde de Limburgers op het uur toch nog een punt, eindstand: 1-1.

Zwanenzang van Ferrera

Zaterdagavond tenslotte haalde Tubeke het op het veld van OH Leuven met 1-3. Club Brugge-huurling Nikola Storm knalde OHL nochtans al vroeg op voorsprong, maar na rust bracht Diallo de bezoekers opnieuw op gelijke hoogte. Vijf minuten later stond Tubeke via Laurent al op voorsprong, en een kwartier voor affluiten legde Diallo (opnieuw met een penalty) de 1-3 eindcijfers vast. Het bleek ook meteen de zwanenzang van OHL-trainer Emilio Ferrera