Het wordt deze week bitterkoud: dit zijn de gevolgen in Vlaanderen

Het wordt bitter koud deze week, met in de Ardennen temperaturen tot -14 graden. Dinsdag en woensdag worden echte ijsdagen en blijft het ook overdag vriezen. We kunnen dus maar beter voorbereid zijn op de koude. De politie vraagt nu al om, ook al vriest het verschillende dagen, van de bevroren plassen te blijven.

Volgens het KMI wordt het deze week berekoud met temperaturen die nauwelijks boven het vriespunt komen, ook overdag niet. Het wordt wel echt wandelweer want overdag zal de zon vaak schijnen. ’s Nachts nemen de temperaturen pas echt een zware duik. In de Ardennen kan het vriezen tot -14 graden, bij ons kan het kwik zakken tot -6°.Winterse neerslag wordt er hier niet direct verwacht. Toch blijft het risico op gladde wegen door aanvriezende mist. Overal wordt er gestrooid.

Dinsdagochtend krijgen we in sommige streken eerst lage wolken en mogelijk ook enkele aanvriezende mistbanken. De wegen kunnen glad zijn door rijm- en ijsplekken. Overdag zijn de opklaringen vaak breed. De maxima liggen rond het vriespunt, ten zuiden van Samber en Maas schommelen ze van -3 tot -9 graden, zegt het KMI

Woensdag blijft het droog en koud met eerst overal zon. In de loop van de dag wordt het voornamelijk over Vlaanderen bewolkt. De maxima liggen tussen -6 en +1 graad.

Donderdag blijft het droog en koud met zon en wolkenvelden die talrijker zullen zijn in het noorden van het land. De temperaturen stijgen in Laag-België tot rond +2 graden. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het vriezen met temperaturen tussen 0 en -4 graden.

Vrijdag en ook in het weekend krijgen we in de noordoostelijke tot oostelijke stroming op de meeste plaatsen veel bewolking te verwerken, in het noorden van het land eventueel met een lokaal spatje regen. In het zuiden van het land zijn er soms mooie opklaringen. De maxima liggen over het algemeen tussen -3 graden in de Ardennen en +3 graden in Vlaanderen. ‘s Nachts gaat het vriezen, in de Ardennen lokaal tot -10 graden.

Stroomtekort

De verwachte koudegolf in België en Frankrijk dreigt te zorgen voor hoge verbruikspieken - in het zuiden wordt voornamelijk verwarmd met elektriciteit - waardoor onze zuiderburen extra stroom zullen moeten invoeren. Aangezien ook ons land elektriciteit invoert, kan dat tot een gespannen marktsituatie leiden. Het worden spannende dagen”, zegt Kathleen Iwens van Elia.

De netwerk­beheerder sluit niet uit dat de strategische reserve voor het eerst zal moeten worden ­geactiveerd om de bevoorradingszekerheid te garanderen.

Er is voor alle duidelijkheid geen reden tot paniek of om te vrezen dat u plots zonder stroom zal komen te zitten. Van het afschakelplan, waarbij bepaalde delen van het land tijdelijk zonder stroom worden gezet, is voorlopig geen sprake.

Warme kledij

Als u buiten gaan, trek voldoende kledij aan. Bij voorkeur meerdere lagen. Wol, zijde en polypropyleen of polyester behouden de lichaamswarmte beter dan katoen. Thermisch ondergoed is een uitstekend idee, zeker wanneer u gaat fietsen, wandelen of andere inspanningen moet leveren.

Alcohol vermijden

Drink regelmatig warme dranken. Opgelet: (sterke) alcohol helpt niet om op te warmen. Dat is een misvatting. Vroeger dronken mensen ’s ochtends een whisky of een jenevertje om warm te krijgen. Maar alcohol veroorzaakt net een snellere daling van de lichaamstemperatuur en verhoogt bijgevolg de risico’s op onderkoeling.

CO-vergiftiging

Indien u van plan bent de open haard of kachel aan te steken, wees dan op uw hoede voor CO-vergiftiging. Als u uw schouw niet hebt laten vegen of controleren, kan u nog snel een afspraak maken in de hoop dat het deze week nog kan geregeld worden. Bij het minste gevoel dat u zich onwel voelt, zorg er dan voor dat u uw woning verlucht en sla alarm.

Bejaarden

Bejaarden blijven best zoveel mogelijk binnen bij deze koude. Wonen er oudere mensen in je buurt, hou dan een oogje in het zeil. Als ze zelf geen kinderen hebben die geregeld op bezoek komen, vraag dan of ze geen hulp nodig hebben en of je eventueel boodschappen kan doen. Weigeren ze, kan je nog altijd het OCMW in je gemeente contacteren met de vraag of ze even langsgaan.

Auto

Auto’s die ’s nachts buiten staan zien af bij deze temperaturen. Bedek je ruiten met karton. Controleer de radiator en het antivriesniveau van uw wagen.Zorg voor een goede krabber om uw ruiten ijsvrij te maken.

Volgens Touring en VAB hebben vier op de vijf auto’s die bij dit weer niet starten, problemen met de batterij. Zorg daarom dat u bij het starten alle andere stroomvreters (gps, radio, lichten, achterruitverwarming uitschakelt om stroom te sparen. Weet dat wanneer uw batterij u in de steek laat, u best langs de garage gaat. Misschien kan u ze beter ineens laten vervangen om nieuwe problemen te vermijden. De winter duurt immers nog lang.

Gebruik geen handrem bij het parkeren. Zet de auto in versnelling en plaats, wanneer u op een helling staat, één of twee wielblokken.

Uit een onderzoek van Touring blijkt intussen dat 90% van de autobestuurders ervan uit gaan dat hun voertuig in orde is tegen koude en sneeuw terwijl dat niet altijd het geval is.

Waterleidingen

Wie geen kapotte water- of andere leidingen wil, kan best voor wat isolatie zorgen. Doe-het-zelfzaken verkopen ze buizen in schuim die gemakkelijk rond de buizen kunnen worden geplaatst als extra bescherming tegen de koude. Laat ook zeker het water van de buitenkraantjes af.

Dieren binnen

Zorg dat dieren voldoende beschermd zijn tegen de koude en laat ze ’s nachts niet op de weide staan. Ziet u ’s nachts toch ergens dieren in een weide staan zonder schuthoek, verwittig dan de politie.

Foto: pol de wilde - corelio

Blijf van het ijs

Het mag dan stevig vriezen en de meeste plassen zullen deze week een laag ijs krijgen. Toch roept de politie op om niet op het ijs te gaan. Daarvoor moet het eerst minstens een week hard vriezen. Wie zich nu op het ijs begeeft, riskeert er door te zakken.