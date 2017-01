Klopp niet tevreden over ontvangst bij Manchester United: “Het begon al met de koffie”

Liverpool-trainer Jürgen Klopp had na de match tegen aartsrivaal Manchester United weinig goede woorden over voor de manier waarop The Reds verwelkomd werden op Old Trafford. Ook de manier waarop José Mourinho misbaar maakte na een overtreding van Roberto Firmino, kon maar op weinig appreciatie rekenen.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp en Manchester United-coach José Mourinho gingen stevig in discussie tijdens en na ‘The Hate Game’. Aanleiding was een fase even voor het einde van de partij. Liverpool werd een kans op een snelle tegenaanval ontnomen toen Manchester United-middenvelder Ander Herrera Liverpool-aanvaller Roberto Firmino bij het truitje greep.

De gefrustreerde Firmino antwoordde met een duw in het gezicht van de Spanjaard. José Mourinho sprong langs de lijn haast uit zijn vel, ref Michael Oliver loste het op door beide spelers op een gele kaart te trakteren. Maar het gedrag van zijn collega-coach kon na afloop maar op weinig begrip rekenen bij Jürgen Klopp.

Foto: Photo News

“Mourinho wilde minstens geel voor Firmino, maar ik vond het enkel een gele kaart voor Herrera. Firmino is op en top voetballer en wilde gewoon blijven voetballen. Uiteindelijk krijgt de man die ook wilde blijven spelen een gele kaart”, mopperde de Duitser bij The Telegraph. Mourinho zei dat er sprake was van een misverstand tussen de twee: “Klopp dacht dat ik om rood vroeg voor zijn speler, maar dat was niet zo.”

Klopp had echter nog reden tot klagen, zo vond hij zelf. Volgens de trainer van Liverpool-Belgen Simon Mignolet en Divock Origi werd zijn team niet erg hartelijk onthaald op Old Trafford. “Ik las vooraf het programmaboekje en het was de eerste keer dat er niets instond om de bezoekers te verwelkomen. Daarna wilde ik een koffie en er was enkel thee voorzien. Daarmee begon het al”, zei hij half grappend.