Keizer en koning van Rome maken Italiaanse titelstrijd weer spannend, ook leiders in Spanje en Frankrijk morsen met punten

Sportwereld.be kijkt elke week in samenwerking met Eleven Sports terug op het voorbije voetbalweekend. En wat voor een weekend: zowel de leiders in Spanje, Italië en Frankrijk morsten met punten, waardoor de titelstrijd in die drie grote competities weer spannend wordt.

Serie A: Duur puntenverlies voor Juventus

Leider Juventus leed dit weekend duur puntenverlies op bezoek bij Fiorentina: Kalinic en Badelj smeerden de Oude Dame haar eerste nederlaag sinds 22 oktober aan. AS Roma kon daarvan profiteren mits een zege op het veld van Udinese. Wat lukte, met dank aan Radja “De Keizer van Rome” Nainggolan. De Rode Duivel scoorde na 11 minuten al het enige doelpunt van de wedstrijd. En in Napels scoorde Dries Mertens zijn 50ste doelpunt voor Napoli in een 3-1 zege tegen Pescara.

Primera Division: Zuur puntenverlies voor Real Madrid

In Spanje kwam er een onverwacht einde aan de lange reeks zonder nederlaag van Real Madrid. Onverwacht, omdat de Koninklijke in Sevilla nog wel op voorsprong kwam, dankzij een strafschopdoelpunt van Cristiano Ronaldo. Maar in een dol slot (met een owngoal van Sergio Ramos en de winner van Jovetic) pakte Sevilla toch revanche voor afgelopen donderdag . Barcelona hield dan weer een doelpuntenfestijn tegen Las Palmas, en Atlético Madrid pakte 9 op 9 tegen Betis.

Ligue 1: Duur puntenverlies voor Nice

Leider Nice mocht het in de Ligue 1 opnemen tegen rode lantaarn Metz. Zonder een aantal sterkhouders werd dat echter een tegenvaller, die resulteerde in een doelpuntenloos gelijkspel en duur puntenverlies. AS Monaco profiteerde optimaal: het triomfeerde in het Stade Vélodrome van Olympique Marseille met 1-4 daar kon zelfs een aansluitingstreffer van een ex-Anderlechtspeler niets aan veranderen. De Monegasken komen zo op doelpuntensaldo aan de leiding. En ook PSG is nog niet uitgeteld, na een nipte zege op het veld van Rennes, met dank aan Julian “De man van 47 miljoen euro” Draxler.