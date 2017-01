Vleminckx minstens twee maanden out door knieblessure

Antwerpspits Björn Vleminckx moest zondag tegen Cercle Brugge de strijd vroegtijdig staken. Hij zal door een knieblessure noodgedwongen minstens twee maanden aan de kant staan.

Targetman Vleminckx kwam zondag bij het begin van de tweede helft in het veld om Lallemand te vervangen. Na amper dertien minuten moest hij na een kopbal al naar de kant.

De Great Old laat maandag weten dat de spits zijn mediale band van de rechterknie heeft gescheurd. Door de blessure is hij voor minstens twee maanden onbeschikbaar voor het eerste elftal. Een groot gemis, want met vijf doelpunten voert Vleminckx samen met Camus en Owusu de topschutterslijst van de club aan. “Je komt sterker terug, Björn”, spreekt de club zijn aanvaller bemoedigende woorden in.