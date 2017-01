Standard stalt Birama Touré voor de rest van het seizoen bij Auxerre

Brussel - Standard-middenvelder Birama Touré speelt voor de rest van het seizoen op huurbasis voor de Franse tweedeklasser AJ Auxerre. Dat hebben de Rouches maandag bevestigd op de clubwebsite. De 24-jarige Malinees streek eind juni neer op Sclessin, maar kwam er amper aan de bak en wordt nu uitgeleend, er werd geen aankoopoptie in de overeenkomst opgenomen.

Birama, die een handvol caps telt bij de Malinese nationale ploeg, begon zijn carrière bij AS Beauvais en sinds juni 2012 kwam hij uit voor Nantes. Op 14 juni van vorig jaar tekende hij een vierjarig contract bij de Rouches.

Standard, momenteel achtste in de stand in de Jupiler Pro League, ontvangt zondag (14u30) in de topper van de 22e competitiespeeldag landskampioen en leider Club Brugge. In hun onderlinge confrontatie in de heenronde had Touré in het Jan Breydelstadion nog gescoord tegen Blauw-Zwart (2-2).