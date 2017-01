Alexander Büttner (ex-Anderlecht) keert terug naar Vitesse

Alexander Büttner keert terug naar Vitesse. De 27-jarige linksback heeft maandagochtend een 2,5-jarig contract getekend, meldde de club uit Arnhem. Büttner, die al ruim 100 competitieduels voor Vitesse speelde, is transfervrij nadat hij zijn contract bij Dinamo Moskou liet ontbinden. Vorig seizoen speelde de Nederlander na de winterstop op huurbasis nog voor Anderlecht.

Büttner speelde vanaf 2005 bij Vitesse. Nadat hij de voetbalacademie had doorlopen maakte de geboren Doetinchemmer op 15 maart 2008, op 19-jarige leeftijd, zijn debuut. Vanaf het seizoen 2008-2009 speelde Büttner vaak in de Arnhemse selectie. en na het seizoen 2011-2012 werd hij door supporters verkozen tot ‘speler van het jaar’.

Na 107 competitieduels en tien treffers maakte de verdediger in de zomer van 2012 een droomtransfer naar Manchester United. Hij werd in Engeland in zijn eerste jaar meteen landskampioen. Na twee seizoenen bij The Mancunians stapte Büttner over naar het Russische Dinamo Moskou, daarna volgde een uitleenbeurt bij Paars-Wit.

“Ik heb een super goed gevoel om terug te zijn op het oude nest en kan niet wachten om te beginnen. Het buitenlands avontuur was prachtig en dat pakt niemand mij meer af. Mijn gevoel zei dat ik nu voor Vitesse moest kiezen. Het is een super mooie club en hier wil ik gaan vlammen. Ik hoop snel helemaal fit te worden en aan te sluiten bij de groep”, aldus Büttner op de clubwebsite.