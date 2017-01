Hun zoontje dacht dat hij een geest in de muur hoorde. Enkele dagen later ontdekten ze wat er aan de hand was

Een vader uit de Australische stad Adelaide is razend op het Crystal Brook Tourist Park, een camping in Melbourne. Hij was er begin januari op vakantie met zijn gezin, maar hun vakantiehuisje werd overspoeld door mieren.

Het begon allemaal toen ze nog maar net waren gearriveerd en hun vierjarige zoontje ’s nachts niet kon slapen. “Hij bleef ons maar zeggen dat hij iets hoorde krabben achter de muren. Hij was ervan overtuigd dat het om een geest ging en was echt bang. Dat was voor ons al een teken dat er iets niet pluis was”, aldus Adam Lyttle, een papa die zijn ontspannende vakantie in rook zag opgaan door een mierenplaag. “Toen we op een bepaald moment gingen kijken, lag hij te slapen met zijn handen hard tegen zijn oren gedrukt.”

“Op de vijfde dag merkten we een paar mieren op tussen de kast en de muur. We zijn toen zelf een insectenspray gaan kopen om te voorkomen dat het een heel nest zou worden. Later die avond zagen we dat er duizenden mieren van achter de kast kwamen gekropen. Toen ik de ijskast wegschoof, ontdekte ik de plaag. Rond 21u ’s avonds bereikten de mieren ook onze slaapkamer. Het voelde echt vies en de geur was niet te harden.”

Volgens Lyttle was de receptie van het park op dat moment gesloten en kon hij niemand bereiken. Toen hij de volgende dag zijn beklag ging doen, kreeg hij te horen dat hij het “zelf maar moest opkuisen”, want de kuisploeg was al vertrokken. Uiteindelijk kwam er toch iemand langs, maar veel meer dan een keer vluchtig borstelen deed die niet.

Reactie

De vader besloot het verhaal dan maar op de Facebook van het vakantiepark te posten, waar het vaak gedeeld werd. Op zijn publieke boodschap reageerde het park plots wél: “We controleren alle vakantiewoningen voor aankomst, en op het moment van die controle was alles nog proper. Er was nog geen mier te zien. Omdat we natuurlijk gelegen zijn in een bosrijk gebied in Australië, moet ik toegeven dat zoiets kan voorvallen, net zoals het overal in ons land zou kunnen voorvallen. (...) Ik kan er inkomen dat u een beetje aangedaan was van de situatie, maar mijn personeel was verbolgen over de toon waarop u hen aansprak. We hebben naar ons gevoel alles gedaan om dit euvel op te lossen.”